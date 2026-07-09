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李 “IMF, 韓 경제성장률 2.6%로 상향…‘모두의 성장’ 위해 노력”

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홍선미 기자

승인 : 2026. 07. 09. 15:58

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이재명 대통령, 몽골 도착
몽골을 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 울란바타르 칭기즈칸 국제공항에 도착해 현지 환영객으로부터 우유로 만든 몽골 전통과자인 '아롤'을 대접받고 있다./연합뉴스
이재명 대통령은 9일 국제통화기금(IMF)의 올해 한국 경제성장률 상향 소식을 전하며 "성장의 과실이 모든 국민에게 골고루 돌아가는 '모두의 성장'으로 이어질 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.

몽골을 순방 중인 이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "IMF가 올해 한국 경제성장률을 2.6%로 전망했다"며 이 같이 썼다.

이 대통령은 "이는 지난 4월에 전망한 수치 대비 0.7%포인트 상향된 것으로 발표 대상 30개국 가운데 가장 큰 상승폭"이라고 설명했다.

이 대통령은 "반면 올해 세계 경제 성장률 전망은 지난 4월보다 0.1% 포인트 내린 3.0%로 하향조정됐다"며 "IMF는 한국의 내년 경제성장률 역시 0.4%포인트 상향된 2.5%로 전망했다. 주요 선진국 가운데 가장 높은 수준"이라고 밝혔다.

이어 "높은 중동 에너지 수입 의존에도 불구하고 반도체와 AI 하드웨어 수출 호조가 우리 경제의 성장률 전망을 끌어올렸다"고 덧붙였다.

그러면서 "분명 좋은 소식임엔 틀림없지만 아직 국민께서 체감하기 어렵다는 것 또한 잘 알고 있다"며 "높은 경제성장률이 현실이 되고, 성장의 과실이 모든 국민에게 골고루 돌아가는 '모두의 성장'으로 이어질 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 다짐했다.
홍선미 기자

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