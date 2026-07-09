알리익스프레스, ‘브랜드 특가전’ 진행…‘1일 1브랜드’ 단독 특가 선봬

10일까지 전 카테고리 대상 최대 60% ↓

Brand+ 도입…정품 신뢰도·쇼핑 경험 강화

[이미지] 알리익스프레스, ‘브랜드 특가전’ 진행 (1) 0 알리익스프레스가 '브랜드 특가전'을 진행한다./알리익스프레스

알리익스프레스는 오는 10일까지 '브랜드 특가전'을 진행한다고 9일 밝혔다. 매일 하나의 핵심 브랜드를 선보이는 방식으로 차별화된 쇼핑 경험을 제공하고, 브랜드 중심 플랫폼으로의 전환을 가속한다는 전략이다.이번 프로모션은 '발견의 즐거움'을 주제로, 행사 기간 매일 하나의 대표 브랜드를 선정해 단독 할인 혜택을 제공하는 방식으로 운영된다. 소비자가 매일 새로운 인기 브랜드와 상품을 발견할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.할인 대상은 '컴퓨터 및 사무용품', '가전제품' , '자동차 용품', '아웃도어 및 스포츠', '생활가전', '공구', '휴대폰 및 액세서리' 등을 중심으로 전 카테고리에 걸쳐 진행된다. 최대 60% 할인 혜택과 함께 결제 금액에 따라 최대 3만9000원의 할인 코드도 제공하는 것이 특징이다.국내 소비자 선호도를 반영한 브랜드별 단독 기획전도 마련했다. 캠핑용품 브랜드 킨스코터(Kinscoter)는 여름철 수요가 높은 휴대용·탁상용 선풍기 등 계절 가전을 선보이고, 아우라(AULA)는 기계식 키보드 라인업(F108 Pro·F87 Pro·F99 등)을 특가로 판매한다. 웨스트바이킹(West Biking)은 탄소섬유 페달과 자전거 전조등, 사이클링 헬멧 등 관련 상품을 선보인다.알리익스프레스는 이번 특가전과 함께 브랜드 상품 경쟁력 강화에도 힘을 싣고 있다. 글로벌 브랜드 전용 프로그램인 '브랜드+(Brand+)'를 통해 가전, 뷰티, 패션 등 주요 카테고리에서 1500개 이상의 글로벌 브랜드 상품을 확보했다.브랜드+ 상품은 판매자의 정품 판매 확약과 제3의 독립 검증 기관의 검수를 거친 제품으로 구성된다. 해외 직구 시장에서 소비자들이 가장 중요하게 보는 상품 신뢰도를 높이고, 정품 구매 경험을 강화하려는 조치다.알리익스프레스 관계자는 "이번 브랜드 특가전은 엄선된 글로벌 브랜드 상품을 합리적인 가격에 선보여 고객들의 실질적인 쇼핑 만족도를 높이기 위해 마련됐다"며 "브랜드+ 도입 역시 사용자 중심의 맞춤형 쇼핑 환경을 구축하기 위한 노력으로, 앞으로도 국내 소비자들에게 최적화된 쇼핑 경험을 제공할 것"이라고 말했다.