미닉스 음식물처리기, 디자인 등록 법정공방서 승소

[앳홈 사진자료] 미닉스 음식물처리기 라인업 0 미닉스 음식물처리기 라인업. /앳홈

앳홈 가전 브랜드 '미닉스' 음식물처리기 '더 플렌더' 디자인의 독창적 조형 요소를 인정하는 취지의 판결이 나왔다.9일 앳홈에 따르면 앳홈의 음식물처리기 제조 전문 자회사 앳홈플랜테크는 '더 플렌더' 디자인을 2023년 9월 등록했다. 이후 쿠쿠전자가 2025년 1월 음식물처리기 디자인을 등록했다.앳홈은 자사 디자인과의 유사성을 이유로 같은 해 2월 해당 디자인 등록의 무효를 구하는 심판을 청구했다. 법원은 앳홈의 손을 들어줬다.재판부는 쿠쿠전자 '에코웨일' 디자인이 미닉스 '더 플렌더' 디자인의 세로로 긴 기둥 형상에 상면부 양단이 반원형으로 처리된 '트랙(알약)형' 외관, 상면부 폭과 장축 길이, 본체 높이 간의 독특한 비례 구조, 전방 개폐부와 후방 필터커버로 나뉜 상면부 이분 구성, 정면 상단 중앙의 원형 조작버튼 배치 등 핵심적인 특징을 공유해 일반 수요자에게 유사한 심미감을 불러일으킨다고 판단했다.앳홈은 2018년 창립 이래 디자인 경영을 핵심 경쟁력으로 삼고 지속적으로 투자했다. 그 결과 더 플렌더를 비롯한 주요 제품은 독일 iF 디자인 어워드, 독일 레드닷 디자인 어워드, 산업통상자원부 주최 우수디자인 상품선정 등 국내외 주요 디자인 어워드에서 46회 이상 수상하며 독창성과 완성도를 인정받았다.앳홈 관계자는 "오랜 시간 축적해 온 설계 역량과 소비자 신뢰, 브랜드 정체성이 반영된 디자인 자산을 지속적으로 보호해 나갈 것"이라며 "앞으로도 관련 절차에 성실히 임하며 지식재산권 보호를 위한 노력을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.