AI 더빙 K-콘텐츠, 시청자 1억 돌파…“지속가능한 K-FAST 생태계 조성”

'글로벌 K-FAST 얼라이언스' 분과 회의 개최

운영 체계 5개 분과로 개편…협력 방안 논의

K-FAST 얼라이언스 총괄,조정회의 단체사진 1 0 9일 열린 '글로벌 K-FAST 얼라이언스 총괄·조정회의' 단체사진./과학기술정보통신부

인공지능(AI) 기술 기반 K-콘텐츠 더빙 사업이 누적 시청자 1억명을 돌파한 가운데, 올해 확장 행보에 나선다.과학기술정보통신부는 한국정보통신진흥협회(KAIT)는 '글로벌 K-FAST 얼라이언스' 총괄·조정 분과 회의를 개최해 AI 더빙 특화 K-FAST 확산 지원 사업의 성과와 올해 계획 등에 대해 논의했다고 9일 밝혔다.과기부는 얼라이언스 참여 기업이 지난해 4월 출범 당시 22개 사에서 현재 82개 사로 확대됨에 따라 효율적인 공동 사업 추진을 위해 운영 체계를 올해부터 콘텐츠·채널, 기술,광고·플랫폼, 글로벌, 총괄·조정의 5개 분과로 개편했다.올해 처음으로 개최되는 총괄·조정 분과 회의는 그간 각 분과 회의에서 나온 현안들을 공유하고 앞으로의 협력 방안에 대해서 논의했다.정상원 이스트소프트 대표는 "AI 더빙 특화 K-FAST 확산 지원 사업은 국내 최고의 콘텐츠가 언어의 제약 없이 전 세계 모든 안방에 현지 언어로 전달되는 환경을 만드는 중요한 전환점이 될 것으로 기대한다"고 말했다.앞서 기업들은 K-콘텐츠의 현지어 더빙은 글로벌 시청자들의 몰입에 가장 중요한 요소이나 막대한 더빙 비용과 소요 시간 부담이 글로벌 시장을 개척하는 데 큰 장벽으로 작용해 왔다고 토로해왔다.과기부는 이 같은 의견을 반영해 지난해부터 본 사업을 추진, 약 1200편의 K-콘텐츠를 영어·스페인어·포르투갈어로 현지화해 'AI 더빙 특화 K-FAST 채널' 20개를 구축했다. 해당 채널들은 지난해 12월부터 K-FAST 플랫폼인 '삼성 TV 플러스'와 'LG 채널스'를 통해 미국·캐나다·멕시코 등 22개국에 송출, 서비스 개시 5개월 만에 누적 시청자 수 약 1억명을 달성했다.남석 과기부 통신정책관은 "글로벌 K-FAST 얼라이언스가 우리나라 플랫폼· AI 및 콘텐츠 기업과 정부가 긴밀히 협력해 급성장하는 글로벌 FAST 시장을 주도해 나갈 수 있는 발판이 되길 바란다"며 "앞으로도 지속가능한 K-FAST 생태계 조성을 위해 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.