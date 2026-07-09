NH투자증권, 인도 증권사에 1423억 투자…지분 32% 확보

초이스그룹 계열사 전략 투자

이사회 참여…경영 협력

인도 시장 공략 본격화

nh투자즈우건 0 /NH투자증권

NH투자증권이 1400억원 규모의 전략적 지분투자를 통해 인도 자본시장 공략에 나선다. 인도 상장 금융그룹 초이스그룹(Choice International Limited) 계열 증권사의 지분 32.2%를 확보하고 경영에도 참여해 현지 사업 기반을 확대한다는 구상이다.NH투자증권은 9일 초이스그룹의 증권 부문 핵심 자회사인 CEB(Choice Equity Broking Private Limited)와 약 1423억원(90억 인도 루피) 규모의 전략적 지분투자 계약을 체결했다고 밝혔다.이번 투자로 NH투자증권은 우선주 형태로 CEB 지분을 확보하게 되며, 보통주를 포함한 총 지분율은 투자 시점 기준 32.2%다. 향후 전환 조건에 따라 지분율은 변동될 수 있으며, 이사회에도 참여해 단순 재무적 투자에 그치지 않고 경영에도 참여할 계획이다.CEB는 인도 전역의 영업 네트워크와 디지털 플랫폼을 기반으로 성장하고 있는 종합증권사다. 약 26만명의 활성 고객을 보유하고 있으며 리테일·홀세일 브로커리지, 마진금융(MTF), 자산관리(WM), 금융상품 판매, 디지털 투자 플랫폼 등 다양한 금융서비스를 제공하고 있다. 2025회계연도(2025년 4월~2026년 3월)에는 약 196억원의 당기순이익을 기록했으며 최근 4년간 연평균 53.6%의 성장률을 달성했다.NH투자증권은 이번 투자를 계기로 리테일·홀세일 브로커리지와 자산관리(WM), 투자은행(IB) 등 다양한 분야에서 협력을 확대할 계획이다. 한국과 인도 자본시장을 연결하는 크로스보더 금융서비스도 강화해 양국 투자자들에게 새로운 투자 기회를 제공한다는 방침이다.양사의 협력은 그룹 차원으로도 확대될 전망이다. 초이스그룹은 비은행금융회사(NBFC), 자산운용, 보험중개 등 다양한 금융 계열사를 보유하고 있으며, NH농협금융그룹도 NH농협은행 인도 노이다지점과 NH농협캐피탈의 현지 투자회사 'IFFCO Kisan Finance' 등을 운영하고 있다. 양 그룹은 이를 기반으로 공동 사업 기회를 발굴해 나갈 계획이다. 이번 거래는 관계당국 승인 등 필요한 절차를 거쳐 최종 마무리된다.신재욱 NH투자증권 대표는 "이번 전략적 투자는 NH투자증권의 글로벌 사업 포트폴리오를 한층 강화하는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "초이스그룹과의 파트너십을 바탕으로 양사의 강점을 결합해 차별화된 금융서비스를 제공하고 장기적인 글로벌 성장동력을 구축해 나가겠다"고 말했다.