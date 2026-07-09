하메네이 장례식서 협상파 대통령 위협받아…강경파 재부상 신호탄

아라그치 외무장관 돌 맞는 등 물리적 공격

후계 구도 맞물려 강경파 주도권 강화 가능성

IRAN-CRISIS/KHAMENEI 0 9일(현지시간) 이란 북동부 도시 마슈하드에서 열린 이란의 전 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 장례식에 조문객들이 모여들고 있다./로이터 연합

지난 6일(현지시간) 이란 테헤란에서 열린 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자의 장례식에서 협상파인 마수드 페제시키안 이란 대통령이 강경파 군중으로부터 위협받는 등 이란 내 강경파와 협상파의 기류가 뒤바뀌고 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 8일(현지시간) 보도했다.NYT에 따르면 6일 장례 행렬에 참여한 페제시키안 대통령 주위로 강경파로 보이는 군중이 몰려들어 "유화주의자에게 죽음을"이라는 구호를 외쳤으며, 일부는 대통령을 넘어뜨리려고 시도했다.같은 자리에 있던 아바스 아라그치 외무장관은 장례 도중 골목길로 쫓겨가다가 돌을 맞는 등 물리적 공격까지 당했다.NYT는 이번 사건을 단순한 돌발 상황이 아니라 하메네이 사망 이후 권력 공백 속에서 강경파가 존재감을 과시한 정치적 신호로 해석했다.특히 장례식이라는 국가적 애도 행사에서조차 협상파 지도부가 공개적으로 위협받은 것은 이란 사회 내부의 갈등이 극도로 심화했음을 보여준다고 지적했다.이 밖에도 페제시키안 대통령이 미국과의 핵 협상 재개에 긍정적인 견해를 보여 온 점을 강조하며, 강경파가 이를 '굴욕적 타협'으로 규정해 반발하고 있다고 NYT는 전했다.특히 강경파가 다시 세력을 확대하며 협상파 지도부를 압박하는 양상이 뚜렷해지고 있다며, 이는 향후 최고지도자 후계 구도와 맞물려 강경파가 정치적 주도권을 강화하려는 움직임으로 이어질 가능성이 크다는 분석이다.