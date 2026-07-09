닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

한국GM 노조, 13일부터 특근 중단…‘기본급 7.5만원·성과급 1000만원’ 거부

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260709010003727

글자크기

닫기

김정규 기자

승인 : 2026. 07. 09. 18:26

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

한국GM지부, 13일부터 특근 및 잔업 중단
노사, 9일 제13차 교섭 진행했지만 '빈손'
1차 '기본급 7.5만원·성과급 1000만원' 거부
2026043001001806100096861
선적을 기다리고 있는 쉐보레 트랙스 크로스오버./GM 한국사업장
한국GM 노조가 다음 주부터 잔업과 특근을 거부하며 쟁의행위에 돌입한다.

9일 업계에 따르면 전국금속노동조합 한국GM지부는 이날 중앙쟁의대책위원회 5차 회의를 열고 오는 13일부터 잔업 및 특근 거부에 돌입하기로 결정했다.

이에 앞서 한국GM 노사는 같은날 오후 2시 제13차 임단협 교섭을 진행했지만 접점을 찾지 못했다.

노조는 사측의 1차 제시안 이후 실질적인 제시안이 없었던 만큼 잔업 및 특근 거부를 통해 쟁의 행위를 시작하겠다는 계획이다.

앞서 사측은 지난 8일 열린 12차 교섭에서 기본급 7만5000원 인상, 성과급 총 1000만원 등의 내용을 담은 1차 제시안을 내놨지만, 노조는 조합원들의 눈높이에 미치지 못한다며 이를 거절했다.

노사는 오는 14일 제14차 교섭을 이어갈 예정이다. 노조는 사측이 만족할 만한 안을 제시하지 않을 경우 전면파업을 포함한 강도 높은 쟁의행위에 나서겠다는 입장이다.

노조는 지난해 임단협 과정에서도 잔업과 특근 거부를 선언한 뒤 부분파업까지 돌입한 바 있다.

업계에서는 올해도 같은 수순을 밟을 경우 다음 주 교섭 결과에 따라 이르면 이달 중 실제 파업으로 이어질 가능성이 있다고 전망하고 있다.
김정규 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기