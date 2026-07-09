닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 메트로

서울시의회 민주·국힘 제12대 전반기 원구성 합의

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260709010003742

글자크기

닫기

박아람 기자

승인 : 2026. 07. 09. 20:00

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

민주 8곳·국힘 3곳 상임위원장 배분
"시민 삶 최우선으로 하는 의정활동 펼칠 것"
image03서울시의회
이상훈 서울시의회 더불어민주당 대표의원(왼쪽)과 김길영 국민의힘 대표의원이 제12대 서울시의회 전반기 원구성에 합의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. /서울시의회
서울시의회 더불어민주당과 국민의힘이 제12대 시의회 전반기 원구성에 합의했다.

시의회는 이상훈 더불어민주당 대표의원과 김길영 국민의힘 대표의원이 12대 전반기 상임위원회 위원장 배분을 비롯한 원구성에 합의했다고 9일 밝혔다.

합의에 따라 제1교섭단체인 민주당은 운영위원회를 비롯해 행정자치위원회, 기획경제위원회, 보건복지위원회, 도시안전건설위원회, 주택공간위원회, 교통위원회, 교육위원회 등 8곳의 위원장을 맡는다. 2교섭단체인 국민의힘은 환경수자원위원회, 문화체육관광위원회, 도시계획균형위원회 위원장을 맡는다.

예산결산특별위원회 위원장은 11대 시의회 선례를 존중해 민주당이 1·3·4기 위원장을, 국민의힘이 2기 위원장을 맡기로 했다.

양당은 이번 원구성 합의를 시작으로 불필요한 갈등과 대립을 지양하고, 시민의 삶을 최우선으로 하는 책임 있는 의정활동을 펼치기로 했다. 시정을 견제하고 감시하는 지방의회 본연의 역할에 충실하는 한편, 건전한 경쟁과 협력을 바탕으로 시의회의 발전과 성숙한 민주주의 확립을 위해 함께 노력하자는 데 뜻을 모았다.

양당 대표의원은 "상호 존중과 협치의 정신으로 원만한 합의를 이뤘다"며 "앞으로 서울의 발전과 시민의 행복을 위해 의정역량을 집중하겠다"고 강조했다.
박아람 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

홀란드 머리끈 ‘끄네끼’, 한국 OEM 두지에서 시작해 생산까지

서울 도림천 침수주의보 발령… “신대방역·신림역·보라매역 인근”

현대차·모비스 ‘동반 파업’ 현실화되면…2000억대 매출 손실 ‘비상’

李대통령 “한·몽 관계, 새로운 황금기…핵심광물 공급망 전 과정 협력 구축”

정치권으로 번지는 안규백 ‘탈영의혹’…국방부 “복무 정상완료”

“홈플 1000억 보증하려면 2000억 지원 먼저”…MBK 태세전환에 민주당 당혹

고양창릉 뉴홈 사전청약 반발…조정훈 “40년 만기 지켜야” 국토부 해명

지금 뜨는 뉴스

석굴암·불국사 담은 우표 나온다…기념우표 45만장 발행

홀란드 시그니처 머리끈, 알고보니 한국 브랜드였다

오미자차 한잔에 더위 싹…창덕궁 약방으로 피서 오세요

아우디, 상품성 강화 ‘Q5·스포트백’ 출시…6990만원부터

케이크, 쿠키도?…커피랑 같이 먹으면 안되는 음식 7가지