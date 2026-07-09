靑 “美, 한국 내 군함 건조도 배제 않는 듯”

이재명 대통령, 한-몽골 비즈니스 포럼 축사<YONHAP NO-5505> 0 이재명 대통령이 9일(현지시간) 몽골 울란바타르 한 호텔에서 열린 한-몽골 비즈니스 포럼에서 축사를 하고 있다./연합뉴스

청와대는 9일 도널드 트럼프 미국 대통령이 요청한 미 군함 건조 협력과 관련해 미국 측이 한국 내 건조 가능성도 배제하지 않는 것으로 보고 있다고 밝혔다. 한미 조선 협력 사업인 마스가(MASGA) 프로젝트와 맞물려 양국 간 선박·조선 협의가 속도를 낼 수 있다는 전망도 나온다.청와대 고위관계자는 이날 몽골 울란바타르 프레스센터 브리핑에서 "미국 측은 한국에서 건조하는 것도 배제하지 않는 것 같은 인상을 받고 있다"고 말했다.다만 이 관계자는 "미국 법에 군함이 있고 군수지원함이 있고, 상선 계열의 군 지원 선박도 있다"며 "선박 종류마다 적용되는 법 내용도 조금씩 달라서 파악해 봐야 한다"고 했다.앞서 이재명 대통령은 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석을 계기로 지난 7일 트럼프 대통령과 만나 군함 건조 문제에 대한 후속 논의를 가졌다.이 관계자는 트럼프 대통령의 구체적 요구 사항에 대해선 "양 정상 간 나눈 이야기가 상세히 체계적으로 이뤄진 대화는 아니다"라며 "실무 협의를 조금 더 하면서 구체화해야 한다"고 설명했다.이어 "우리가 알지 못하는 빈 공간을 파악해서 채워 넣어야 한다"며 "서울로 돌아가고 미국팀도 워싱턴으로 돌아가면 관련 내용을 파악하고 추가 협의를 하려고 한다"고 말했다.미 해군 함정의 외국 조선소 건조를 제한하는 '번스-톨레프슨법' 등 관련 법령도 변수로 꼽힌다. 이 관계자는 "현행법을 어떻게 우회할 것인지, 해소할 것인지 문제가 있다"며 "그 부분은 대통령이 할 수 있는 공간이 있을 것이고 여러 방법도 있을 텐데 의회와 관련이 있어 보인다"고 말했다.청와대는 한국 조선업의 경쟁력과 한미 간 투자 협력, 마스가 프로젝트를 종합적으로 묶어 협의하겠다는 구상이다.이 관계자는 "우리가 높은 수준의 조선업을 갖고 있고, 한미 간 투자해야 하는 부분도 있다"며 "MASGA도 있기 때문에 여러 가지를 잘 조합해서 기대에 부응하는 협력을 하려고 한다"고 했다.한편 청와대는 미 국무부가 최근 한국에서 시행된 개정 정보통신망법에 우려를 표한 데 대해 추가 소통 방침을 밝혔다.이 관계자는 "우리가 조금 더 설명을 해야 할 것 같다"며 "차별적 대우를 하는 것이 아니라 소비자 이익을 보호하기 위한 합당한 대처라는 점을 더 소통하면서 이견을 해소해 나가려고 한다"고 말했다.