‘장윤기 사건’ 면담 막은 광주청… 장동혁 “경찰의 민낯” 격분

9일 광주경찰청에서 김영근 청장과의 면담이 이뤄지지 않자 국민의힘 지도부가 항의하고 있다. 당초 예정된 한성숙 신임 국무총리와의 회동을 취소한 장동혁 대표(맨 왼쪽)는 '장윤기 사건'을 둘러싸고 제기되는 의혹에 대해 김 청장에게 묻기 위해 광주경찰청을 찾았다. /연합