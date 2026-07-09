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조율·중재로 국힘 결속 다진 한 달… 정점식 원내 ‘관리형 리더십’ 눈길

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김동욱 기자

승인 : 2026. 07. 09. 17:26

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정점식-정성호-14
정성호 법무부 장관(오른쪽)이 8일 여의도 국회에서 정점식 국민의힘 원내대표를 예방하고 있다. /이병화 기자 photolbh@
정점식 국민의힘 원내대표가 취임 한 달 동안 당내 안정을 우선하는 '관리형 리더십'에 집중하고 있다. 당내 최대 과제인 계파 갈등을 자극하기보다 조율과 중재에 무게를 두며 내부 결속을 다지는 모습이다.

9일 정치권에 따르면 정 원내대표는 10일 취임 한 달을 맞는다. 그는 취임 직후부터 당권파와 친한계의 갈등이 이어지는 상황에서 어느 한쪽에 힘을 싣기보다 계파 간 충돌을 최소화하는 데 주력해 왔다.

정 원내대표는 공개 회의석상에서 당권파와 친한계를 향해 공개 충돌을 자제해 달라고 거듭 당부하며 계파 갈등이 확산되는 것을 막는 데 공을 들였다. 당초 구주류인 친윤계 출신이라는 점에서 당권파와 보조를 맞출 것이라는 관측도 있었지만, 실제로는 민감한 현안마다 일정한 거리를 유지하며 균형을 잡는 데 집중했다는 평가가 나온다.

특히 장동혁 대표가 6·3 지방선거와 관련해 '재선거 드라이브'를 강하게 걸었을 때도 정 원내대표는 부정적인 입장을 밝혔다. 윤리위 징계 논의와 관련해서도 "당원과 의원, 국민이 수긍할 수 있는 정도가 돼야 한다"며 신중론을 폈다. 장 대표 기조에 일방적으로 보조를 맞추기보다 원내대표로서 당내 의견을 조율하는 데 방점을 찍은 것으로 풀이된다.

이 같은 행보는 원내대표라는 자리의 특성과도 맞닿아 있다는 분석이 나온다. 원내대표는 대여 협상을 이끄는 동시에 소속 의원들의 의견을 한데 모아야 하는 자리인 만큼 특정 계파에 치우칠 경우 원내 장악력이 약화될 수 있다. 지방선거 이후 계파 간 긴장이 이어지는 상황에서 당내 통합을 유지하는 것이 원내지도부의 최우선 과제로 떠오른 만큼, 정 원내대표 역시 중재자 역할에 무게를 두고 있다는 것이다.

향후 정 원내대표의 균형감각이 당내 안정의 핵심 변수로 작용할 공산이 크다. 윤리위 징계 결과에 따라 당권파와 비당권파 간의 대립이 한층 격화할 가능성이 남아있기 때문이다. 정 원내대표가 특정 계파에 치우치지 않고 의원들의 의견을 폭넓게 수렴해 온 만큼, 향후 갈등 국면에서도 당내 안정과 내부 결속을 이끄는 구심점 역할을 할 수 있을지 주목된다.
김동욱 기자

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