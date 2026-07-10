문경새재도립공원, 상반기 방문객 185만 명 돌파 ‘역대급 기록’ 경신

주차장·화장실 등 관광 편의시설 확충으로 다시 찾고 싶은 명품 관광지’도약

새재관리사무소 0 지난 '2026 문경찻사발축제' 축제장 모습/문경시

경북 문경시의 대표 관광지인 문경새재도립공원이 올 상반기 185만 명이 넘는 방문객을 기록하며 전국적인 관광 명소로서의 입지를 더욱 강화하고 있다.10일 새재관리사무소에 따르면 올해 6월 말 기준 문경새재 누적 방문객은 185만8666명으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간 148만3162명보다 37만여 명 증가한 것으로, 증가율은 25.3%에 달한다.문경새재는 영화와 드라마 촬영지로 꾸준한 관심을 받는 데다 각종 축제가 잇따라 열리면서 관광객 유입이 크게 늘어난 것으로 분석된다. 특히 지난 5월 열린 '2026 문경찻사발축제'에는 전국에서 28만여 명이 방문하며 지역 관광 활성화와 상권 회복에도 긍정적인 효과를 가져왔다.관광객 증가에 맞춰 관광 인프라 개선도 속도를 내고 있다. 새재관리사무소는 1986년 청사 준공 이후 처음으로 청사 주차장 확장 공사를 마쳐 기존 8면이던 주차 공간을 22면으로 늘렸다. 방문객들의 주차 불편을 줄이는 동시에 행정서비스 환경도 개선했다.제2주차장 일대 편의시설도 새롭게 단장하고 있다. 150m 구간의 보행로를 확장하고 대형버스 승강장을 설치했으며, 148㎡ 규모의 공중화장실 신축과 주변 조경 정비도 함께 추진해 관광객들의 이용 편의와 보행 안전을 높일 계획이다.체류형 관광지 조성을 위한 콘텐츠 확충도 이어지고 있다. 시는 어린이 물놀이 테마공간과 방문센터 실내 휴식공간을 조성해 가족 단위 관광객이 머물며 즐길 수 있는 관광환경을 마련하고, 사계절 관광 경쟁력을 높인다는 방침이다.문상운은 "상반기에만 185만 명이 넘는 관광객이 문경새재를 찾은 것은 관광 경쟁력이 높아졌다는 의미"라며 "앞으로도 주차장과 편의시설을 지속적으로 확충하고 체감형 관광 서비스를 강화해 대한민국 대표 관광지의 명성을 이어가겠다"고 말했다.