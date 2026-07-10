‘수원화성 무단침입-화재-관광객 실신’ AI로 안전관리

디지털트윈 첨단시스템 전국 최초 구축

수 0 인공지능(AI)을 활용한 안전관리 시스템 화면./수원시

수원특례시가 전국 최초로 인공지능(AI)을 활용한 문화유산 안전관리 시스템을 구축했다.AI와 디지털 트윈 기술을 접목해 유네스코 세계문화유산 수원화성의 화재 예방과 안전관리를 대폭 강화하는 첨단 방재 시스템을 구축했다. 수원시화성사업소가 관내 혁신 기업과 협업해 추진한 '재난·방범용 3차원(3D) 디지털 트윈 영상 스마트 자동 모니터링 시스템'이다.올해 초 '2026 조달 혁신 시범사업'에 선정된 후 고도화 작업을 거쳐 구축을 완료했다. '디지털 트윈'에 실시간 재난안전 인프라를 연동한 시스템이다. 디지털 트윈(Digital twin)은 현실세계의 기계나 장비, 사물 등을 컴퓨터 속 가상 세계에 구현한 것을 말한다.AI가 침입·화재·쓰러짐 등을 감지한 즉시 디지털 트윈과 위치를 연동하고, 현장 영상·음성 공유 기술로 골든타임을 확보한다. 경사계·진동계 기반 '3단계 알림' 시스템으로 노후 시설물을 실시간으로 관제한다. 열화상 카메라, 불꽃 감지기를 도입해 화재감지 기능도 고도화했다. 첨단 방재 시스템 구축으로 수원화성 전 구역은 가상 세계인 '디지털 트윈'으로 구현된다.시스템은 AI 영상 분석 기술로 무단 침입, 화재(불꽃·연기), 관광객 쓰러짐(실신), 군집 등 위험 이벤트가 발생하는 즉시 감지한다. 위험 이벤트가 포착되면 디지털 트윈 화면이 해당 상세 위치로 즉각 자동 연동돼 관리자가 복잡한 과정 없이 실시간 현장 상황을 직관적으로 파악하고, 신속하게 조치할 수 있다.수원시화성사업소는 또 장안문 성곽에 균열이 발생하면 신속하게 대응하기 위해 경사계, 진동계, 열화상 카메라 기술을 추가로 도입해 방재·안전 수준을 한 단계 더 끌어올렸다.경사계와 진동계로 구조물 안전을 상시 계측하고, 이상 징후가 발생하면 '주의-경보-발생'의 3단계 알람 시스템이 가동되도록 했다. 또 열화상 카메라가 육안으로 확인하기 어려운 미세한 온도 상승을 감지해 화재 위험을 초기에 차단한다.특히 관광객 방문이 집중되는 장안문 일원 등 주요 거점에는 각종 첨단 센서를 집중적으로 배치했다. 화재나 돌발 안전사고가 발생하면 시스템이 이를 즉각 감지해 현장에 자동 경고 방송을 송출한다. 또 디지털 트윈 영상·음성 공유 기술을 활용해 현장 요원과 관리자가 실시간으로 상황을 공유하며 자세한 위치를 파악하고, 출동 골든타임을 확보한다.수원시 화성사업소 관계자는 "이번 시스템 구축으로 세계문화유산을 첨단 기술로 안전하게 보호하고 시민과 관광객들에게 더 안전한 환경을 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 AI와 디지털 트윈을 적극적으로 활용해 시스템을 단계적으로 확대 도입하겠다"고 밝혔다.수원 화성은 조선시대 정조의 명으로 18세기 말 정약용의 과학적인 설계로 축조됐다. 성곽의 총 길이는 5.7km이고 성문, 포루, 장대, 봉돈 등 다양한 방어 시설을 갖추고 있다. 1997년 유네스코 세계문화유산으로 등재되어 역사적·문화적 가치를 인정받았다.