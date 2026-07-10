정점식 “경찰이 살인자 증거 인멸…윤호중 책임지고 사퇴해야”

국민의힘 원내대책회의 0 정점식 국민의힘 원내대표가 10일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언을 하고 있다. /송의주 기자

정점식 국민의힘 원내대표는 10일 장윤기의 '광주 여고생 살인 사건'과 관련한 경찰 수사팀의 증거 인멸 의혹에 대해 "검찰의 보완수사권 존치는 당연하고 특단의 대책이 필요하다"며 윤호중 행정안전부 장관의 사퇴를 촉구했다.정 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 "경찰의 조직적 범죄 축소와 은폐정황이 드러난 전대미문의 사건"이라며 이같이 밝혔다.정 원내대표는 "경찰이 살인자를 위해 증거를 인멸한 경악스러운 사건"이라며 "강간살인을 저지른 중범죄자가 경찰 아버지 빽으로 범죄를 덮고 증거를 없애버리는 일이 가능한 게 정상적인 나라냐"고 지적했다.이어 "이번 사건뿐만 아니라 이재명 정부 들어 경찰의 조직기강이 해이해 졌다는 지적이 많다"며 "강남 경찰서 수사관이 주가조작 사건 피의자에게 수사 정보를 유출한 사건, 서울과 충북에서 잇따라 적발된 관용차 사적이용과 갑질 등 경찰의 기강을 걱정하는 목소리가 커지고 있다"고 우려했다.정 원내대표는 "경찰의 기강 해이는 1차적으로 행안부의 책임이다. 윤 장관은 지난해 행안부 경찰국을 폐지하면서 경찰의 중립성과 민주적 통제강화를 외쳤는데 현실은 어떻냐"라며 "정치적 중립성은 무너지고 민주적 통제는 온데간데 없는 상황"이라고 지적했다.또 "대다수 경찰관은 오늘도 명예와 양심을 지키면서 성실하게 근무하고 있다고 믿어 의심치 않는다"면서도 "이번 사건을 계기로 경찰이 반성과 쇄신을 하지 못하면 경찰 전체의 신뢰는 무너지고 존립마저 위협받을 수 있다"고 했다.그러면서 "대통령과 정부가 경찰의 독립성을 핑계대며 '내몰라라' 하지 말고 경찰의 과감한 조직 쇄신에 책임지고 나서야 한다"며 "윤 장관과 유재성 경찰청장 직무대행은 이번 사태에 대한 책임을 지고 사퇴해야 한다"고 목소리를 높였다.아울러 "경찰의 수사권 완전 독점 견제 방안을 포함한 수사기관 개혁을 위한 '여야정 협의 테이블'을 개최하자"고 제안했다.