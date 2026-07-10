수출입은행, 몽골무역개발은행과 3000만달러 전대금융 협약

2017년 외환위기 이후 9년 만에 재개

식음료·화장품 등 K-컬처 수출 지원

90여개 영업망 활용해 현지 안착 지원

한-몽골, 금융기관 간 협력<YONHAP NO-5538> 0 이재명 대통령과 후렐수흐 몽골 대통령이 임석한 가운데 황기연 한국수출입은행장(왼쪽)과 오르혼 몽골무역개발은행(TDB) 행장(오른쪽)이 9일 몽골 울란바타르 정부청사에서 열린 수은-TDB 금융협력 양해각서 교환식에서 기념촬영을 하고 있다./한국수출입은행

한국수출입은행이 몽골 현지 은행을 통해 한국산 식음료·화장품 등을 수입하는 기업에 자금을 공급한다. 몽골에서 높아지는 K-컬처 수요를 국내 기업의 수출 확대로 연결한다는 계획이다.한국수출입은행은 몽골무역개발은행(TDB)과 3000만달러 규모의 전대금융 지원을 위한 금융협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 10일 밝혔다. 황기연 수은 행장과 오르혼 몽골무역개발은행장은 9일 몽골 울란바타르에서 이재명 대통령과 후렐수흐 몽골 대통령이 임석한 가운데 양해각서를 교환했다.몽골무역개발은행은 총자산 기준 몽골 2위 민간 상업은행으로, 현지 기업금융 시장에서 가장 높은 점유율을 보유하고 있다. 몽골 전역에서 90여개의 영업망을 운영하며 한국산 식음료와 화장품 등을 수입하는 고객기업도 다수 확보하고 있다.수은의 몽골 전대금융 지원은 2017년 몽골 외환위기 이후 9년 만이다. 수은은 몽골무역개발은행의 영업망을 활용해 자금을 신속히 공급하고 국내 중소·중견기업의 대몽골 수출 확대와 신규 시장 안착을 지원할 방침이다.황 행장은 "몽골은 세계 10위권의 자원부국이자 중앙아시아와 동북아를 잇는 전략적 요충지로, 전대금융을 통해 한국 제품의 수출 증진과 핵심 광물 수입 등 양국 간 교역 다변화 효과를 기대할 수 있다"고 밝혔다. 이어 "한국계 유통·프랜차이즈 브랜드의 현지 진출이 활발한 만큼 우리 소비재 기업의 수출 경쟁력 강화를 위해 정책금융 지원을 이어가겠다"고 말했다.한편 수은은 현재 10개국 24개 은행에 약 80억달러 규모의 전대금융 한도를 설정해 운용하고 있다. 앞으로 자동차·전자제품 중심이던 지원 영역을 K-컬처 전반으로 확대해 국내 기업의 신흥국 시장 진출을 뒷받침할 계획이다.