BMW 더 뉴 iX3, 유로 NCAP 최고 안전등급 ‘별 5개’ 획득

안전 주행 등 신규 4개 평가 부문 우수 성적

사진-더 뉴 BMW iX3, 유로 NCAP에서 최고 안전 등급 별 5개 획득 0 더 뉴 BMW iX3, 유로 NCAP에서 최고 안전 등급 별 5개 획득./BMW코리아

BMW 코리아는 '더 뉴 BMW iX3'가 유럽 신차 안전도 평가 프로그램인 유로 NCAP의 최신 평가에서 최고 등급인 별 5개를 획득했다고 10일 밝혔다.올해부터 강화된 유로 NCAP 평가는 실제 도로 환경을 반영해 안전 주행, 충돌 회피, 충돌 보호, 사고 후 안전 등 차량 안전 전 과정을 종합적으로 평가한다.더 뉴 iX3는 이번 평가에서 안전 주행, 충돌 회피, 충돌 보호, 사고 후 안전 등 4개 부문 모두에서 우수한 점수를 기록하며 최고 안전등급을 획득했다.안전 주행 부문에서는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 성능이 높은 평가를 받았다. 속도 제한 정보 표시 기능은 약 2000㎞의 실주행 테스트에서 97% 구간에서 정확한 제한속도를 안내했으며, 직관적인 조작 체계도 호평을 받았다.충돌 회피 부문에서는 자동 긴급제동(AEB), 차선 이탈 충돌 방지 등이 높은 점수를 받았고, 하차 시 후방 자전거 접근을 감지하는 하차 경고 기능도 우수한 평가를 받았다.충돌 보호 부문에서는 오프셋 정면충돌 시험에서 뒷좌석 어린이 보호 항목 만점을 기록했고, 측면 충돌 시험에서도 최고점을 획득했다. 기본 적용된 센터 에어백도 탑승자 간 충돌을 줄이는 기능으로 좋은 평가를 받았다.사고 후 안전 부문에서는 충돌 이후에도 정상 작동하는 플러시 타입 도어 핸들과 전기 시스템이 작동하지 않는 상황에서도 탑승자 탈출과 구조 활동이 가능한 기계식 이중 안전장치 등이 높은 점수를 받았다.