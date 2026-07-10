장동혁 “한동훈, 해당행위 아닌 범죄행위로 제명…우리 편에 총 쏘는 게 뺄셈 정치”

국민의힘, 6·3 참정권 침해 전국 학부모 시국 대토론회 0 장동혁 국민의힘 대표가 10일 국회에서 열린 중앙여성위원회·맘(Mom)편한특별위원회 공동 주최 6·3 참정권 침해 전국 학부모 시국 대토론회에서 발언을 하고 있다. /송의주 기자

장동혁 국민의힘 대표는 10일 '당원게시판 사태'로 제명된 한동훈 무소속 의원에 대해 "해당행위가 아니라 범죄행위로 제명당했다"고 말했다.장 대표는 이날 뉴데일리 유튜브에 나와 "당원 게시판 문제는 범죄행위"라며 이같이 밝혔다.장 대표는 최근 비공개 최고위원회의에서 언급한 '해당행위자 영구 복당 금지' 발언과 관련해 "비공개 회의에 친한(친한동훈)계 최고위원도 있었다. 그 논의 배경에 대해 잘 알 것"이라며 "한 의원이 어떤 것으로 제명당했는지 생각했으면 좋겠다"고 했다.앞서 장 대표는 지난 6일 비공개 최고위원회의에서 "심각한 해당행위에 대해서는 당헌·당규를 개정해서라도 복당을 영구 금지해야 한다"고 언급한 것으로 전해졌다.장 대표는 "조직에 계속 해를 끼치는 것보다 조직의 더 큰 마이너스는 없다"며 "자꾸 사람을 늘리는 것을 플러스라고 하고, 우리에게 총부리를 겨누는 사람을 정리해야 한다고 하면 뺄셈 정치라고 한다"고 지적했다.이어 "적군을 데려다가 우리 편을 향해서 총을 쏘는 것이 플러스냐"며 "해당 행위자를 정리한다고 말하면 뺄셈정치라고 주장하는 것이 진정한 뺄셈 정치"라고 비판했다.그러면서 "선거는 총성 없는 전쟁이다. 오합지졸 같은 병사로 전쟁에서 승리할 수 없다"며 "100명 중 20명이 자기 편을 향해 총을 쏘는 조직은 50명이 똘똘 뭉친 조직보다 못하다"고 우려했다.당 중앙윤리위원회의 재가동으로 '징계정치'가 이뤄질 것이라는 일각의 우려에 대해선 "제가 구체적으로 누구를 징계해야 하고 제명을 해야 한다는 기준을 제시한 바가 없다"며 "본인 발이 저린 사람들이 나와서 '왜 나를 징계하냐'고 말하는 것"이라고 비판했다.장 대표는 당대표직에서 물러날 뜻이 없다는 입장도 재확인했다. 그는 "정치인의 앞으로 방향과 무엇을 해야 할지는 결국 당원과 국민이 결정한다"며 "당원 주권 시대를 열고 보수를 재건해야 한다면 일부 의원들이 사퇴를 요구하더라도 자리를 굳건히 지키고 보수 재건을 할 것"이라고 했다.