홍천 e스포츠 페스티벌 25~26일 열린다

2.2026 홍천 e스포츠 게임 페스티벌 포스터 0 2026 홍천 e스포츠 게임 페스티벌 홍보 포스터./홍천군

강원도 홍천군은 '2026 홍천 e스포츠 페스티벌'을 25일부터 26일까지 이틀간 홍천종합체육관에서 개최한다.홍천군과 홍천문화재단, 대한생활체육회 e스포츠협회가 공동으로 주최한다. 이번 축제는 총상금 2000만원이다. 단순한 게임 대회를 넘어 다채로운 체험 프로그램과 축하 공연이 어우러지는 종합 문화 축제다. 청소년 뿐만 아니라 일반 참가자, 가족 단위 관람객까지 모두가 함께 호흡할 수 있는 소통의 장이다.페스티벌의 대회 종목은 '리그 오브 레전드'와 '발로란트', '브롤스타즈'와 '로블록스' 등 총 4개 종목으로 확정됐다. 참가자 모집은 오는 15일까지 진행되며, 온라인 예선은 7월 18일과 19일 치러진다. 본선 진출자들은 25일과 26일 홍천종합체육관 특설무대에서 최종 승부를 가리게 된다.25일에는 발로란트와 브롤스타즈의 본선 및 결선이, 26일에는 리그 오브 레전드와 로블록스 경기가 이어진다. SereNa(김시아)와 인기 인플루언서 성훈, 전 프로게이머 최기명이 깊이 있는 분석과 생생한 현장 중계를 한다.홍천종합체육관 일대 부대행사 부스에는 드론 및 가상현실(VR) 6종 체험을 비롯해 e스포츠 코칭, 화려한 코스프레, PC 게임 체험 등이 운영된다. 퍼스널컬러 진단, 나만의 시그니처 향 만들기, 청소년들을 위한 진로 상담 등 맞춤형 프로그램이 구성됐다.군 관계자는 "단순한 게임 대회를 넘어 세대가 함께 즐기는 문화 축제이자 박진감 넘치는 경기와 다채로운 체험 프로그램이 준비된 만큼 많이 찾아 특별한 추억을 만들길 바란다"고 말했다.