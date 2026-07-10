무신사, 인천에 첫 거점…수도권 오프라인 확장 속도

80여개 브랜드·한정판으로 차별화

인천 첫 편집숍…1020 수요 공략

[무신사 사진자료] 무신사 스토어 트리플스트리트 송도점 (1) 0 무신사 스토어 트리플스트리트 송도점./무신사

무신사가 인천 송도에 첫 오프라인 거점을 마련하며 수도권 서부 시장 공략에 나섰다. 성수·홍대·명동 등 주요 상권에서 구축한 오프라인 운영 경험을 바탕으로 인천 지역까지 접점을 확대해 온·오프라인 시너지를 강화한다는 전략이다.무신사는 인천 연수구 복합쇼핑몰 트리플스트리트에 '무신사 스토어 트리플스트리트 송도점'을 열었다고 10일 밝혔다. 인천 지역에 선보이는 첫 대형 오프라인 편집숍으로, 약 360평 규모의 매장에 80여개 패션 브랜드를 한데 모았다.송도는 젊은 직장인과 대학생을 비롯해 가족 단위 방문객이 꾸준히 찾는 복합상권으로 꼽힌다. 무신사는 이러한 상권 특성을 반영해 스트리트 패션과 스니커즈를 중심으로 상품 구성을 강화했다. 특히 기존 매장보다 스니커즈 전문관 '무신사 킥스(KICKS)' 비중을 확대해 차별화된 큐레이션을 선보인다.오프라인에서만 경험할 수 있는 콘텐츠도 강화했다. '탄산마그네슘×안녕 자두야', '레이벤×메타', 'LMC×포켓몬' 등 다양한 협업 컬렉션을 단독으로 선보이고, 한정판 스니커즈 발매도 진행한다. 온라인에서 화제를 모은 상품을 직접 체험하고 구매할 수 있도록 해 방문객 유입을 늘린다는 계획이다.무신사는 매장 개점을 기념해 오는 12일까지 주요 입점 브랜드를 대상으로 최대 20% 오프라인 한정 추가 할인 행사를 진행한다. 선착순 방문객에게는 50% 할인 쿠폰을 제공하며, 송도점 전용 장바구니 할인 혜택도 다음달 8일까지 운영한다.무신사 관계자는 "그동안 트렌디한 국내 디자이너 브랜드의 단독 매장이 드물었던 송도 상권에서 이번 무신사 스토어가 차별화된 편집숍 역할을 할 것"이라며 "특히 글로벌 브랜드를 제외한 입점 브랜드의 95% 이상이 인천·송도 권역에 최초로 선보이는 만큼, 국내 유망 디자이너 브랜드들의 가장 강력한 오프라인 고객 접점이 될 것으로 기대한다"라고 말했다.