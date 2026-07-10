우주청, 하이브리드 항공기 개발 추진…“정부 주도로 2030년 달성”

20개 기업과 8차 우주항공 SOS 간담회 개최

미래항공기_간담회_(2) 0 오태석 우주항공청장이 10일 '제8차 우주항공 SOS 간담회'를 주재하고 있다./우주항공청

정부가 2030년까지 하이브리드 미래항공기를 개발하겠다는 목표를 제시했다.10일 우주항공청은 국내 항공기 체계 및 소재·부품 기업과 하이브리드 미래항공기 개발을 주제로 '제8차 우주항공 SOS 간담회'를 개최했다고 밝혔다.항공기와 엔진, 소재·부품 등을 개발하는 총 20개 기업이 참석한 이번 간담회는 지난 3일 국가우주위원회에서 '대한민국 우주항공 산업육성전략'에서 제시한 미래항공기 개발을 추진하기 위해 개최됐다.우주청은 정부투자를 통해 배터리와 엔진을 함께 사용하는 하이브리드 미래항공기에 주력하고 순수 배터리 기반의 미래항공기는 민간이 개발하는 역할 분담 전략을 제시했다. 정부가 투자하는 미래항공기 개발에는 2030년 말 기본형 하이브리드 미래항공기 시제기가 비행을 시작할 계획이다.아울러 하이브리드 미래항공기를 기본 플랫폼으로 향후 공공·상용 시장에서 임무에 따라 확장성을 갖는 개발전략을 제시했다.이에 기업 관계자들은 국내 미래항공기 생태계 조성을 위해 국산 소재 부품기업의 참여 확대가 필요하고, 정부 주도의 항공기 체계개발 사업을 통해 신기술에 대한 개발이 선행돼야 한다는 의견을 전했다.오태석 우주청장은 "민간 항공산업의 획기적인 성장을 위해 정부주도 국내 독자 미래항공기 플랫폼 확보가 필수적"이라며 "국내 민간항공기업들의 애로사항을 적극 수렴해 미래항공기에 대한 정부 투자가 산업화로 이어질 수 있도록 초석을 다지고 앞으로 공공·소방·의료 등 다양한 임무로 확장할 수 있는 수요를 확보해 글로벌 시장에 수출될 수 있도록 다각적인 지원 방안을 검토하겠다"고 말했다.