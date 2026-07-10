北, 정찰정보총국 기능 확대 공식화…대남 정보공격 정교화 우려

“러시아 전쟁서 얻은 데이터로 현대전·정보전·사이버전 능력 강화”

당중앙군사위 확대회의 지도하는 김정은<YONHAP NO-4890> 0 김정은 북한 국무위원장이 지난 9일 노동당 중앙군사위원회 제9기 제1차 확대회의를 지도하고 '군사 대책' 명령서 7건에 친필 서명했다고 조선중앙TV가 10일 보도했다. /연합

북한이 대남·해외 공작을 담당하는 정찰정보총국 기능 확대를 공식화하고 나섰다. 전문가들을 향후 북한이 사이버 해킹 등 남한 내 주요시설에 대한 도발이 정교해질 가능성을 우려했다.조선중앙통신은 10일 김정은 국무위원장 주재로 전날 노동당 중앙군사위원회 제9기 제1차 확대회의가 진행됐다고 보도했다.통신은 정찰정보총국 직능·임무를 다각적으로 확대해 총국의 군사정찰·정보첩보 능력을 획기적으로 제고하는데 필요한 과업과 방안이 제시됐다고 전했다.정찰정보총국은 과거 대남 공작부서로 알려진 정찰총국을 확대·개편한 조직이다. 군사정보 수집, 대남·해외 공작 등을 담당한다. 북한이 최근 감시·정찰 자산을 확충해온 만큼 정찰정보총국도 조직과 기능을 확대할 것이라는 전망도 나온다.통신은 이 기관에 대해 "잠재적인 적수들의 위협을 관리하고 관건적 정보를 수집하는데서 핵심적 역할을 수행하고 있다"고 설명했다.이날 김 위원장은 '중대한 군사적 대책' 관련 명령서 7건에 서명했다. 김 위원장은 "무적필승 무장력으로 진화시키자는 것이 우리 당의 확고부동한 강군건설방침"이라며 "사회주의 수호와 함께 국가의 전면적 발전을 위한 투쟁에도 인민군대가 핵심적 역할을 수행해야 한다. 인민군대를 철저히 야전화·현대화하고 실전능력을 제고해야 한다"고 전했다.이밖에도 통신은 "전투체계들의 기술하부구조를 갱신하고 핵무력을 질량적으로 확대 강화해 군사기지들을 표준화·전문화·현대화하기 위한 계획을 전망성 있게 밀고 나갈 데 대한 문제도 토의됐다"고 보도했다.전문가들은 북한이 향후 남한 내 주요 시설에 대한 사이버 해킹, 무인기 정찰, 정보수집 등 도발을 정교하게 감행할 가능성이 있다고 경고했다.임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 "과거 간헐적으로 언급되던 정찰 정보 기구 직능을 '다각적 확대', '획기적 제고'라고 표현해 명시했다. 이는 현대전·전보전·사이버전 능력을 획기적으로 강화하려는 의도"라며 "러시아 전쟁에서 얻은 실전 데이터를 본국에 피드백해 다각화하는 자양분으로 삼은 것"이라고 말했다.그러면서 "남한의 국방력 강화, 한미동맹 확장 억제 등에서 밀리지 않으려는 시도를 강화하고 정찰정보총국 임무 확대 공언으로 남한 내 주요 시설에 대한 비군사적·회색지대 도발을 더욱 정교하게 감행할 가능성이 있다"며 "핵보유국 지위 굳히기를 가속화하고 한미 비핵화 의제를 무력화하는 압박을 지속할 것"이라고 경고했다.홍민 통일연구원 선임연구위원은 "잠재적인 적수들이라고 표현한 것은 대남 일변도 탈피를 보여주는 의미다. 현재 적대국에 더해 향후 대북 적대 태도를 취할 수 있는 국가군까지 감시 대상으로 포괄하려는 의도로 해석된다"며 "두 국가 관계를 공식화한 이상, 한국은 동족 내부의 공작 대상이 아닌 여러 적성국 중 하나로 재분류한 것"이라고 말했다.이와 관련해 우리 정부는 예의주시하겠다고 말했다. 장윤정 통일부 부대변인은 "정찰정보총국은 지난해 9월 박정천 당 중앙군사위 부위원장 담화를 통해 처음 확인됐다"며 "기존 정찰총국을 확대 개편한 기구로 추정하고 있으며, 직능과 임무 확대와 관련한 동향은 관계기관과 함께 예의주시하겠다"고 밝혔다.