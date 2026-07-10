민주, ‘3대 메가 프로젝트 특위’ 가동…“대한민국 미래 100년 열 것”

"사업 추진 속도 높일 수 있도록 맞춤형 입법 체계 가동"

2026071001000703900038761 0 한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표와 김경수 부위원장을 비롯한 참석자들이 10일 국회에서 열린 '3대 메가 프로젝트' 지원 특별위원회 발대식에서 기념촬영을 하고 있다. /송의주 기자

더불어민주당이 10일 '3대 메가 프로젝트' 특별위원회를 본격적으로 가동했다. 기존 태스크 포스(TF) 규모를 특위로 확대한 만큼, 확실한 성과와 결과로 증명하겠다는 포부다.한병도 대표 직무대행 겸 원내대표는 이날 '3대 메가 프로젝트' 특위 발대식에서 "3대 메가 프로젝트는 글로벌 산업 지도 재편이 되는 시기에 대한민국의 미래 산업 주도권을 확보하기 위한 국가적 결단"이라고한 원내대표는 "메가 프로젝트에 발목을 잡는 규제를 타파하고, 사업 추진에 속도를 높일 수 있도록 맞춤형 입법 체계를 가동하겠다. 민주당이 일 잘하는 이재명 정부와 함께 대한민국의 미래 100년을 열겠다"며 "프로젝트의 성공이 국민 삶의 변화로 이어질 수 있도록 성과와 결과로 증명하겠다"고 강조했다.한 원내대표는 이번 특위에서 직접 위원장을 맡아 당력을 집중한다. 또 이언주 의원과 한정애 정책위의장, 김경수 전 지사가 부위원장을 맡게 됐다. 그 외 유관 상임위 간사와 각 지역 국회의원까지 총 20인으로 특위가 구성됐다.한정애 정책위의장은 이날 발대식에서 "특위를 중심으로 당력을 집중해 전폭적인 지원을 하겠다. 관련 법안들이 여러 상임위에 흩어져 있는 만큼, 특위가 컨트롤 타워가 돼 입법을 체계적으로 추진해 나갈 계획"이라고 했다.이어 "각 지역의 민심 청취는 물론 지방정부와 긴밀히 소통하면서 프로젝트가 속도감 있게 추진되도록, 나아가 당정청과 권역별 지방정부까지 원팀이 돼 투자가 적기에 이뤄질 수 있도록 하겠다" 부연했다.김경수 전 지사도 "우리 정부가 3대 메가 프로젝트를 추진하고 있는 건 수도권 1극을 뛰어넘는 국토 공간 대전환이다. 프로젝트 성공을 위해 지금부터 우리가 해야 할 일은 다시 미래를 위해 기업들이 필요로 하는 조건들을 빠르게 정비해 나가야 한다"고 했다.