소진공, 시흥 로컬창업타운 개소…로컬창업기업 육성 본격화

경기 서남부권 로컬창업 거점 구축

예비창업자부터 초기 창업기업까지 맞춤 지원

[사진자료1] 소진공은 10일(금), 시흥 로컬창업타운에서 개소식을 개최하고 업무협약을 체결했다. 임창주 시흥산업진흥원장과 인태연 소진공 이사장 0 소상공인시장진흥공단은 10일 시흥비즈니스센터에서 시흥 로컬창업타운 개소식을 개최하고 시흥산업진흥원과 '지역 창업생태계 조성 및 로컬기업 육성을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다./소상공인시장진흥공단

시흥 로컬창업타운이 개소하며 로컬창업기업 육성도 본격화될 전망이다.소상공인시장진흥공단은 10일 시흥비즈니스센터 내 조성한 시흥 로컬창업타운 개소식을 개최하고, 시흥산업진흥원과 지역 창업생태계 조성 및 로컬기업 육성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.이날 개소식에는 인태연 소진공 이사장을 비롯해 임창주 시흥산업진흥원장, 시흥시 관계자, 로컬 창업기업 등 50여 명이 참석했다.로컬창업타운은 지역의 유휴 건물을 활용해 교육, 협업, 보육 공간 등을 보유한 복합 창업지원 공간으로 시흥점은 경기도 내 첫 번째 로컬창업타운이다.시흥 로컬창업타운은 코워킹스페이스와 공유 오피스, 교육장과 회의실 등을 갖추고 예비 창업자 및 초기 창업기업의 교류와 창업 활동을 위한 공간을 제공한다.이를 통해 창의적인 로컬 창업가를 발굴하고, 지역을 대표하는 로컬기업으로 성장할 수 있도록 지원하는 경기 서남부권 창업 거점 역할을 수행할 것으로 기대된다.개소식 이후 양 기관은 업무협약을 체결하고, 지역 창업생태계 조성과 로컬기업 육성을 위한 협력체계를 더욱 강화할 예정이다.진흥원은 로컬창업타운 공간 제공과 프로그램 운영을 협력하고, 소진공은 로컬창업타운 구축·운영과 창업프로그램 지원, 협력 사업을 추진 등을 통해 지역 기반 창업 활성화에 힘을 모을 계획이다.이어 진행된 우수사례 발표와 2026년 모두의 창업 선정자 간담회를 통해 현장의 목소리를 청취하는 시간을 가진다.간담회에서는 모두의 창업 1기 선정자들과 로컬창업기업 육성사업 수혜기업이 참석해 창업 과정의 경험을 공유하고 애로사항과 지역 기반 창업 활성화를 위한 네트워킹 시간을 가질 계획이다.인태연 소진공 이사장은 "지역의 경쟁력은 지역만의 고유한 자원과 이야기를 새로운 가치로 연결하는 창업에서 시작된다"며 "시흥 로컬창업타운이 지역 창업생태계를 이끄는 핵심 거점으로 자리매김할 수 있도록 창업부터 성장까지 체계적으로 지원하고, 지역과 함께 성장할 로컬기업들을 지속적으로 육성해 나가겠다"라고 말했다.