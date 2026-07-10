빗속 보트 오른 이상일 용인시장…기흥호수 녹조 예방·환경정화 나서

공직자·시민 등 400여 명 참여…수변 쓰레기 수거하고 수질관리 강화

용 0 이상일 용인특례시장이 10일 기흥저수지 환경정화활동에 참석해 보트를 타고 호수에서 수면의 부유쓰레기를 수거하고 있다/용인시

용인특례시가 여름철 기흥호수 수질 관리를 위해 환경정화 활동에 나섰다. 이상일 시장도 빗속에서 보트를 타고 수면 쓰레기를 수거하며 녹조 예방과 수변 환경 관리에 힘을 보탰다.용인특례시는 10일 기흥호수공원 일원에서 '2026년 기흥저수지 환경정화활동'을 실시했다. 이번 활동은 여름철을 맞아 기흥저수지의 깨끗한 수변 환경을 조성하고, 환경보전의 중요성을 알리기 위해 마련됐다.행사에는 이상일 시장과 장정순 용인특례시의회 의장, 시·도의원, 대한민국특수임무유공자회, 환경서포터즈, 기흥호수살리기운동본부, 한국농어촌공사, 자원봉사자와 시민 등 400여 명이 참여했다.참가자들은 갑작스러운 폭우 속에서도 기흥호수공원 산책로와 수변 구간을 돌며 쓰레기를 수거했다. 접근이 어려운 수면 구간에서는 부유쓰레기 수거도 이뤄졌다.이 시장은 대한민국특수임무유공자회 회원들과 함께 보트를 타고 호수로 나가 수면에 떠 있는 쓰레기를 직접 수거했다. 현장 정화 활동을 통해 녹조 예방과 호수 환경 관리의 필요성을 시민들과 함께 공유한 것이다.용인시는 최근 기후변화로 녹조 발생 가능성이 커졌다고 보고 예방 중심의 수질관리를 강화하고 있다. 시는 지난 5월부터 녹조 응집제와 살조제 약 4톤을 선제적으로 살포하는 등 녹조 발생을 줄이기 위한 조치를 진행해 왔다.기흥호수를 시민 휴식공간으로 정비하는 사업도 병행하고 있다. 시는 호수공원 앞 보행교를 조성하고 있으며, 오는 9월에는 공연장을 준공해 시민들이 문화공연을 즐길 수 있는 공간으로 활용할 계획이다.이 시장은 "기흥호수의 환경 정화와 녹조 예방을 위해 함께해 주신 여러분께 감사드린다"며 "참여와 실천이 기흥호수를 더 깨끗하고 아름다운 시민의 휴식공간으로 만드는 큰 힘이 된다"고 말했다.이 시장은 이어 "시는 기흥호수를 더 아름답게 가꾸기 위해 지속적으로 투자하고 있다"며 "앞으로도 많은 시민들이 기흥호수를 찾고 자연을 아끼는 문화가 확산될 수 있도록 함께 힘을 모아 달라"고 밝혔다.