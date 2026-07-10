장동혁, 경찰청장 직무대행 면담 불발…“경찰 뜯어고치고 개혁해야”

장 대표를 비롯한 조배숙 의원, 정희용 사무총장, 신동욱 최고위원, 박성훈 수석대변인, 박준태 당대표 비서실장, 주진우 의원 등은 이날 서울 서대문구 경찰청을 찾아 유 직무대행과의 면담을 요청했다. 이들은 장윤기 사건과 관련해 제기된 경찰의 증거인멸 의혹에 대한 유 직무대행의 입장을 직접 듣겠다는 취지였다.
그러나 면담은 시작도 하지 못했다. 경찰 관계자는 보완 규정을 이유로 언론 취재는 허용할 수 없다고 설명했고 이에 장 대표는 면담 모두발언까지만 공개한 뒤 비공개로 전환하자고 제안했다. 하지만 경찰 측이 이를 받아들이지 않으면서 실랑이가 이어졌고 결국 유 직무대행과의 면담은 끝내 성사되지 않았다.
장 대표는 면담이 무산된 뒤 기자들과 만나 "참담하고 처참하다"며 "국민들이 대한민국 경찰의 민낯과 수준을 그대로 보고 있다"고 지적했다.
장 대표는 "앞으로 경찰이 모든 수사권을 가져간다는 게 충격적인 것이 아니라 이런 경찰이 그동안 국민의 안전과 생명을 지키겠다면서 수사를 해왔다는 것이 더 충격적"이라고 비판했다.
그러면서 "저희들조차 이 출입문을 넘지 못하는데 일반 시민들은 어떻게 저 출입문을 넘을 수 있겠냐"며 "보완수사권이 문제가 아니라 대한민국 경찰부터 완전히 뜯어고치고 개혁해야 한다"고 강조했다.