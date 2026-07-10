장동혁, 경찰청장 직무대행 면담 불발…“경찰 뜯어고치고 개혁해야”

장동혁 대표, 경찰청 항의 방문<YONHAP NO-5968> 0 '장윤기 사건'과 관련해 경찰청을 항의 방문한 국민의힘 장동혁 대표가 10일 서울 서대문구 경찰청에서 발언하고 있다. /연합

장동혁 국민의힘 대표는 10일 장윤기의 '광주 여고생 살인사건'과 관련한 경찰의 증거인멸 의혹에 대해 항의하기 위해 서울 경찰청을 찾았지만 유재성 경찰청장 직무대행을 만나지 못했다. 전날 김영근 광주경찰청장과의 면담이 불발된 데 이어 이날도 경찰 수뇌부와의 면담이 성사되지 않자 경찰을 향한 공세 수위를 한층 끌어올렸다.장 대표를 비롯한 조배숙 의원, 정희용 사무총장, 신동욱 최고위원, 박성훈 수석대변인, 박준태 당대표 비서실장, 주진우 의원 등은 이날 서울 서대문구 경찰청을 찾아 유 직무대행과의 면담을 요청했다. 이들은 장윤기 사건과 관련해 제기된 경찰의 증거인멸 의혹에 대한 유 직무대행의 입장을 직접 듣겠다는 취지였다.그러나 면담은 시작도 하지 못했다. 경찰 관계자는 보완 규정을 이유로 언론 취재는 허용할 수 없다고 설명했고 이에 장 대표는 면담 모두발언까지만 공개한 뒤 비공개로 전환하자고 제안했다. 하지만 경찰 측이 이를 받아들이지 않으면서 실랑이가 이어졌고 결국 유 직무대행과의 면담은 끝내 성사되지 않았다.장 대표는 면담이 무산된 뒤 기자들과 만나 "참담하고 처참하다"며 "국민들이 대한민국 경찰의 민낯과 수준을 그대로 보고 있다"고 지적했다.장 대표는 "앞으로 경찰이 모든 수사권을 가져간다는 게 충격적인 것이 아니라 이런 경찰이 그동안 국민의 안전과 생명을 지키겠다면서 수사를 해왔다는 것이 더 충격적"이라고 비판했다.그러면서 "저희들조차 이 출입문을 넘지 못하는데 일반 시민들은 어떻게 저 출입문을 넘을 수 있겠냐"며 "보완수사권이 문제가 아니라 대한민국 경찰부터 완전히 뜯어고치고 개혁해야 한다"고 강조했다.