최태원 SK 회장 “반도체 공급부족 한동안 지속될 것…미국 추가 투자도 검토”

미 외신 생방송 인터뷰

"AI 시대 메모리, 기존 사이클과 달라"

장기 계약 요구 등 늘어 생산 확대 추진 밝혀

ADR로 미 시장서 인재 및 자본 유치도 확대

캡처 0 최태원 SK그룹 회장이 10일(현지시간) 뉴욕 증시 상장 이후 블룸버그와 인터뷰하고 있다./ 블룸버그 유튜브 캡처

KakaoTalk_20260711_001904072_01 0 10일 오전(현지시간) 미국 뉴욕 나스닥 마켓사이트에서 열린 '오프닝 벨' 행사에서 최태원 SK그룹 회장, 곽노정 SK하이닉스 CEO, 고승범 SK하이닉스 사외이사 겸 이사회 의장이 타종을 하며 나스닥 ADR 거래 개시를 알리고 있다./SK하이닉스

최태원 SK그룹 회장이 향후 수년간은 AI 시대 성장에 따라 메모리 공급부족이 해소되기 어려울 것으로 내다봤다. 장기적 성장에 대한 자신감을 드러내는 한편 미국 추가 투자 가능성도 열어두며 AI 인프라 확장에 속도를 낼 전망이다.최 회장은 10일(현지시간) 미국 뉴욕에서 SK하이닉스 미국예탁증권(ADR) 상장 이후 CNBC, 블룸버그 등 외신과 인터뷰를 진행했다. 그는 "오늘은 매우 역사적인 날"이라며 "하이닉스 인수 당시에는 하나의 꿈이었지만, 현실이 됐다"고 밝혔다.최 회장은 이번 ADR 상장으로 글로벌 자본시장에 가까이 다가갈수 있었다고 판단하고, 향후 투자자 확보 뿐만 아니라 인재 유치에도 ADR을 활용할 수 있을 것으로 내다봤다. 추가 자본 조달이 있을지에 대해서는 "SK하이닉스는 현금이 충분하다"고 답했다.메모리 시장에 대한 공급 과잉 우려에는 단호하게 선을 그었다. 최 회장은 "많은 사람들이 반도체가 사이클 산업이라고 하지만, AI 시대 이후의 메모리 시장은 다르다"고 짚었다.그는 과거의 호황·불황 사이클반복보다 장기적 성장을 전망했다. 최 회장은 "그동안은 PC나 스마트폰 판매량이 메모리 수를 결정했으나, AI시대에는 에이전트마다 메모리가 필요하기 때문에 추론이 확대될수록 DRAM, 스토리지 수요가 모두 증가할 것"이라며 "이에 따라 고객사에서 먼저 장기계약을 원하고 있다"고 밝혔다.그러면서 "우리는 앞으로 5년동안 메모리 생산능력을 두배로 확대할 계획"이라며 "공급과잉을 우려하는 시각도 있지만, 고객들이 오히려 충분하지 않다고 말한다"고 밝혔다. 또 "당장 내년 수요도 누구도 정확히 예측할 수 없겠지만, 당분간은 공급이 수요를 따라가지 못할 것으로 본다"고 말했다.AI 버블론에 대해서도 "주식시장에서는 오버슈팅 등의 경향으로 일부 버블론이 있을수 있지만, 실제 AI 시장은 아직 초기단계"라며 "앞으로 AI가 더욱 성숙해질수록 생산성을 높일 것이기 때문에 근본적인 실제 시장에서의 거품은 아니다"라고 강조했다. 또 "결국 토큰당 비용을 낮추는 게 핵심 과제이며, 하이닉스도 이를 위한 칩 솔루션을 개발할 것"이라고 밝혔다.최 회장은 또 메모리 시스템을 서비스 형태로 제공하는 MaaS(Memory as a Service) 아이디어도 제시했다. 그는 "단순한 메모리 판매에서 나아가 AI 환경에 맞춰 제공하는 방안도 검토할 수 있을 것"이라고 말했다.미국 투자 확대 가능성도 언급했다. 최 회장은 "반도체 뿐만 아니라 바이오, 배터리 등 미국 내 투자는 지속 진행해왔다"며 "적절한 입지를 찾는다면 추가 투자도 가능할 것"이라고 말했다. 그러면서 " AI 데이터센터와 기술, 스타트업분야까지 적어도 수백억 달러의 투자를 검토하고 있다"고 말했다.최 회장은 성장의 원동력으로 '원팀'을 꼽았다. 여러 파트너십과 임직원들의 합심으로 기술 경쟁력 및 시장 선점을 할 수 있었다는 것이다. 최 회장은 "우린 고객사와 경쟁하지 않는 것이 원칙"이라며 TSMC와의 협력 사례를 예로 들었다. 또 삼성과의 경쟁에서 이길 수 있느냐는 질문에 최 회장은 답변을 피하며 "내 주된 목표는 주주, 고객, 구성원을 모두 행복하게 만드는 '이해관계자(Stakeholder) 간의 균형'이지 누구를 이기는 것이 아니다"라고 답했다.한편 이날 SK하이닉스 ADR 시초가는 170달러로, 공모가 149달러 대비 14% 가량 높은 수준에서 거래되며 시장의 높은 관심을 받았다. 이는 SK하이닉스 본주의 전날 종가와 대비해서도 약 15% 높은 가격이다.