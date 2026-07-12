순천 선암사 원통전·송광사 응진당 ‘보물’ 지정…국가지정문화유산 2건 추가

통합특별시 출범 이후 첫 국가지정문화유산 ‘보물’ 지정

선암사 원통전 0 순천시 소재 선암사 원통전 전경. /순천시

송광사 응진당 0 순천시 소재 송광사 응진당. /순천시

전남광주 순천시의 사찰 건축물 2곳이 국가지정문화유산 '보물'로 새롭게 지정됐다.12일 순천시에 따르면 유네스코 세계유산인 선암사의 '원통전'과 승보종찰 송광사의 '응진당'이 국가지정문화유산 보물로 지정됐다.부불전은 사찰 중심 법당인 대웅전 등과 별도로 조성된 부속 법당을 말한다. 문화유산적 가치가 높음에도 불상이나 석탑, 주불전에 비해 상대적으로 주목받지 못했던 건축물이다.선암사 원통전은 관세음보살을 주불로 모신 전각으로, 조선후기 왕실의 번영과 순조 임금의 탄생을 기원했던 대표적인 '왕실 원당(願堂)' 건물이다. 1824년 왕실의 후원으로 중창된 이 건물은 정면 3칸, 측면 3칸 규모에 정면 1칸을 돌출시킨 '丁(정)자형' 평면구조를 갖고 있다. 이는 일반적인 불전과 차별화된 왕실 제향 공간만의 고유한 특징이다.특히 조선후기를 상징하는 개혁군주인 정조 임금과 그 아들인 순조 임금의 탄생 설화가 깃든 역사적인 장소로 두 임금을 선암사가 종교적·정신적으로 후원했다는 증거유산이자 조선후기 왕실과 사찰 관계 연구에 귀중한 자료로서 가치가 높다.송광사 응진당은 석가모니불과 제자인 16나한을 봉안한 불전으로, 조선 중기 건축 특유의 소박하면서도 단단한 미감을 잘 간직하고 있다.1504년 창건 후 1623년 중수한 응진당 내부에는 17세기 전라도 지역에서 활동했던 조각승 응원 등이 1624년 제작한 수준 높은 불상(보물 '순천 송광사 목조석가여래삼존상 및 소조 16나한상')과 1724년 제작한 불교회화(보물 '순천 송광사 석가모니후불탱·십육나한탱') 등 다수의 보물급 문화유산을 오랫동안 봉안해 왔다.특히 건물은 정면 3칸, 측면 3칸 규모로 조선 중기 불전 건축의 전형적인 양식을 완벽히 유지하고 있고 건물연혁을 살필 수 있는 상량문 등 관련 기록유산도 잘 보존하고 있어 사찰 불전의 절대연대를 살필 수 있는 조선중기 건축사의 표지(標識) 유산으로서 가치가 높다.순천시는 이번 보물 지정으로 선암사와 송광사의 역사·문화적 가치가 한층 높아질 것으로 기대하고 있다.손훈모 순천시장은 "이번 보물 지정은 두 사찰 건축물의 역사성과 문화적 가치를 인정받은 결과"라며 "앞으로도 지역 문화유산의 보존과 국가지정문화유산 지정 확대를 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.