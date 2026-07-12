“육아 꿀팁, 알려드려요”…‘서울아이앰배서더’ 4기 모집

13~22일까지 모두 8팀 모집

선발 가족, 시 주요 정책 홍보

서울아이앰배서더 포스터 0 서울아이 앰배서더모집 포스터./서울시

서울시가 양육자의 시선에서 임신·출산·육아 정책을 전해줄 '서울아이앰배서더'의 새 얼굴을 모집한다.시는 오는 13~22일 서울아이앰배서더 4기 가족을 모집한다고 12일 밝혔다.서울아이앰배서더는 시의 주요 임신·출산·육아·돌봄 정책을 직접 체험하고, 이용 방법과 혜택 등을 시민에게 알리는 역할을 맡는다. 또 일상 육아를 콘텐츠로 제작해 시 공식 사회관계망서비스(SNS)에 공유하며 저출생 인식 개선에도 힘을 보탠다.이번 4기부터는 기존 서울베이비앰배서더를 서울아이앰배서더로 새롭게 개편하고, 모집 대상을 영유아 가정에서 초등학생 아이를 둔 가족까지 확대했다. 신청 자격도 기존 부모 중심에서 조부모와 삼촌·이모·고모 등 4촌 이내 친인척까지 넓혔다.최종 선발된 8팀은 다음 달부터 내년 1월까지 6개월간 활동한다. 서울에 주민등록을 둔 임신부 또는 초등학생 이하 아이가 있는 가족이면 누구나 신청할 수 있다.마채숙 시 여성가족실장은 "서울아이앰배서더는 서울 양육가정의 대표 홍보모델"이라며 "다양한 가족의 이야기와 경험이 서울시 양육 정책에 대한 공감과 신뢰를 높이는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.