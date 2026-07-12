시장은 소통 외치는데 창원 행정은 아직도 군사정부?

강기윤 시장 “시민 체감 시정혁신” 당부

공보관실 권위적 단어 ‘훈시’ 사용

★창원특례시, 제5대 시정 첫 정기인사 단행(인사과) (1) 0 강기윤 창원시장. /창원시

경남 창원시가 시대 흐름에 걸맞지 않은 부적절한 표현으로 논란을 일으키고 있다.12일 복수의 관계자 증언에 따르면 강기윤 시장이 취임 이후 첫 정기인사를 단행하며 '시민 중심'과 '소통'을 강조하고 나섰지만, 이 같은 시장의 의중을 시민에게 알려야 하는 공보관실은 보도자료에 과거 권위주의 시절의 잔재인 '훈시'라는 표현을 사용해 시정 철학과 엇박자를 내고 있다는 지적이 나온다.앞서 시 공보관실은 지난 10일 열린 간부회의 내용을 출입기자들에게 전달하며 '강기윤 시장 훈시 요지'라는 제목을 붙였다. 강 시장이 회의에서 "주민과의 소통이 보다 효율적으로 이뤄질 수 있는 방안을 강구하라"며 탈권위와 혁신을 주문한 것과 대조적으로, 정작 행정의 언어는 여전히 상명하복식 '훈시'에 머물러 있어 유연한 조직문화 조성을 저해한다는 목소리가 높다. 군사문화의 잔재로 인식되는 '훈시'보다는 '당부 사항'이나 '발언 요지' 등 수평적 언어 사용이 더 강 시장의 생각과 가깝다는 것이다.이날 간부회의에서 강 시장은 행정 전반의 쇄신을 강하게 주문했다. 시정연구원을 활용해 의례적인 외부 용역을 과감히 줄이고, 비공개 조직개선 아이디어 공모를 통해 직렬 간 칸막이를 낮추는 등 유연하고 효율적인 조직문화 조성을 핵심 당부 사항으로 꼽았다.이와 함께 헬스케어 AI플랫폼 구축, 경로당 1047개소 대상 취약계층 동행사업, 항만 전문인력 양성, 응급의료 이송체계 개선 등 시정 전반의 현안들을 세밀하게 챙기며 실행력 중심의 책임행정을 지시했다.강 시장은 이날 회의에서 "일을 많이 하자는 것이 아니라 효과적이고 효율적으로 일하는 방향을 찾아야 한다"며 "공직자의 보람은 시민의 신뢰에서 나오는 만큼 이번 당부 사항들이 현장에서 실천될 수 있도록 노력해 달라"고 말했다.