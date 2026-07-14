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중기벤처 중소

중기부, ‘해외규격인증획득 지원사업(2차)’ 참여기업 모집

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오세은 기자

승인 : 2026. 07. 14. 12:00

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수출 대상국서 요구하는 규격인증 획득 소요비용 최대 1.5억 지원
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중소벤처기업부는 15일부터 '2026년 해외규격인증획득 지원사업(2차)'에 참여할 중소기업을 모집한다고 14일 밝혔다.

해외규격인증획득지원사업은 중소기업이 해외진출 과정에서 수출대상국이 요구하는 규격인증을 획득할 수 있도록 인증, 시험, 상담 등에 필요한 비용의 일부를 지원하는 사업이다.

지원대상이 되는 인증은 유럽연합(EU)의 유럽 통합규격인증(CE), 미국 국가공인시험기관인증( NRTL UL인증 등 포함), 중국 국가식품약품감독관리국 허가(NMPA) 등 572개이다.

이번 참여기업 모집은 지난 1월에 이어 올해 두 번째로 시행된다. 중기부는 약 180개 기업을 선정해 전년도 매출액에 따라 최대 1억원 한도 내에서 총 소요비용의 50~70%를 지원할 예정이다. 의료기기 분야는 최대 1억5000만원까지 지원한다.

기업당 연간 최대 4건까지 신청할 수 있다. 단 연간 총 신청금액이 3500만원 미만 소액인증의 경우에는 신청 건수 제한 없이 지원받을 수 있다.

심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 "해외규격인증획득 지원사업은 최근 중동전쟁 등으로 인해 수출 환경이 악화된 상황에서 중소기업들의 수출 비용 부담 완화와 새로운 시장 진출에 적지 않은 도움이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 우리 기업들이 인증요구를 포함해 해외시장 진출 과정에서 직면하는 다양한 글로벌 규제에 신속히 대응할 수 있도록 정부의 역할을 더욱 늘려 나가겠다"고 밝혔다.


오세은 기자

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