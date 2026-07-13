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진에어, 올해 마지막 ‘진마켓’…최대 96% 할인

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김유라 기자

승인 : 2026. 07. 13. 14:00

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13~16일 나흘간 진행
동남아·일본·중화권 노선
15kg 무료 위탁 수하물
진에어, 2026년 하반기 진마켓 오픈
진마켓이 13일부터 오는 16일까지 특가 프로모션 '진마켓'을 진행한다./진마켓
진에어가 올해 마지막 '진마켓'을 열고 국내외 항공권을 최대 96% 할인 판매한다.

13일 진에어는 연중 최대 규모의 특가 프로모션인 진마켓을 진행한다고 밝혔다. 이번 프로모션은 이날부터 오는 16일까지 나흘간 열린다.

대상 항공편은 오는 10월 25일부터 내년 3월 27일까지 탑승하는 '얼리버드편'과 이달 13일부터 10월 24일까지 출발하는 '출발 임박편'으로 구성됐다.

국제선은 예매 과정에서 할인 운임이 자동으로 표시되며, 국내선은 프로모션 코드를 입력하면 할인 혜택을 받을 수 있다. 이번 진마켓에는 최대 96% 운임 할인이 적용된다.

진에어는 원활한 예매를 위해 행사 첫날 판매 시작 시간을 권역별로 나눴다. 오전 10시에는 동남아와 괌·국내선 노선이 열리고, 오후 2시부터는 일본과 중화권 노선 판매가 시작된다. 출발 임박편은 국내선과 국제선 모두 오전 10시에 일괄 오픈된다.

결제·제휴 혜택도 제공한다. 카카오페이와 네이버페이, 삼성카드, 비자(Visa) 등 결제 수단별 추가 할인을 받을 수 있다. 진에어 회원을 대상으로 '뷰티 트래블백'을 증정하고, '몽키트래블' 여행상품을 최대 20% 할인하는 행사도 마련했다.

진에어 관계자는 "올해 마지막 진마켓인 만큼 가장 많은 노선에 최대 할인율을 적용한 항공권을 준비했다"며 "특가 운임에도 15㎏ 무료 위탁 수하물을 기본으로 제공하고 추가 결제 할인과 제휴 혜택도 마련한 만큼 많은 관심을 바란다"고 말했다.
김유라 기자

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