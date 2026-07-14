조용익 부천시장, 폭염 취약계층 만나 현장 목소리 청취

양우산·AI 생수 냉장고 운영
14일 부천시에 따르면 전날 조용익 시장이 한라주공1차 경로당과 상동에 있는 부천시 이동노동자쉼터를 찾아 시설 운영 상황을 점검하고 이용자 의견을 청취했다.
조 시장은 냉방시설 가동 상태와 시설 관리 현황을 확인하고, 어르신과 이동노동자들이 쉼터를 이용하는 데 불편한 점은 없는지 살폈다. 폭염특보 발효 시 무더위쉼터 운영 체계와 이용자 지원 방안도 함께 점검했다.
특히 폭염에 취약한 어르신 등 시민들이 안전하게 쉼터를 이용할 수 있도록 시설 관리와 운영에 세심한 관심을 기울여 달라고 관계자들에게 당부했다.
시는 여름철 온열질환 예방을 위해 다양한 폭염 대응 사업도 추진하고 있다. 오는 9월 말까지 지역 내 37개 동 행정복지센터에서 시민 누구나 최장 7일 동안 이용할 수 있는 '양우산 대여 서비스'를 운영한다.
오는 20일부터는 중앙공원과 부천역 마루광장 등 유동 인구가 많은 4곳에 무인 'AI 생수 냉장고'를 설치해 무료 생수를 제공할 예정이다. 각 동 행정복지센터를 찾는 민원인에게도 생수를 제공하는 등 폭염 취약 시간대 현장 지원을 확대할 계획이다.
조 시장은 "폭염은 시민의 건강과 안전에 직접적인 영향을 미치는 재난"이라며 "무더위쉼터가 제 기능을 할 수 있도록 운영과 관리에 힘쓰고, 시민들이 체감할 수 있는 폭염 대응 정책을 지속적으로 추진해 안전한 여름나기 환경을 조성하겠다"고 말했다.