李, 초고가 1주택 보유세 기준 “20억 하면 큰일 나, 30억도 가혹”

국무회의 발언하는 이재명 대통령 0 이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령은 14일 현재의 조세 체계가 변형·왜곡돼 부동산 투기를 유발하고 있다고 진단하며 '조세 정상 추진' 의지를 강조했다.이 대통령은 보유세 인상 대상 '초고가 1주택 기준'에 대해 국무위원들이 20억원, 30억원이 거론된다고 언급하자 "20억원으로 하면 우리 큰일 날 것 같은데"라고 언급했다. 30억원 기준에 대해서도 이 대통령은 "너무 가혹한데"라고 하며 부정적인 기류를 표했다.이 대통령은 이날 오전 청와대에서 주재한 국무회의에서 "대한민국 부동산 세제는 사실 '형평성 있는 조세'이 제일 중요한데 지금 주택 분야에서는 조세 제도가 많이 변형 또는 왜곡돼 있다"고 지적했다.이 대통령은 "이렇게 공제해 주고, 저렇게 빼주고, 너무 많이 변형을 해서 조세의 기본적 기능을 못하고 있는 게 문제"라며 "조세가 기본적 기능을 못하다 보니까 그게 부동산 투기 유발 요인이 돼버린 것"이라고 말했다.그러면서 이 대통령은 "이 (조세) 정상화가 필요하다"며 "이걸 통해서 '집값을 눌러보겠다'는 1차 목표는 아니다. 1차 목표는 정상화, 두 번째는 부수적인 투기 유발 부작용을 좀 완화해야 되겠다는 점을 좀 이해해 주시면 좋겠다"고 말했다.초고가 1주택 보유세 부과 기준과 관련해 이 대통령은 "제일 많은 게 (의견이) 30억이다. 의외다. 한 50억 할 줄 알았는데"라고 말했다.이어"(초고가 실거주 1주택에 대한 조세 강화) 추가 부담에 대체적으로 공감하는 것 같다"고 말했다.