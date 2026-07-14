당정 권력 서열 4위 中 정협 주석 왕후닝 방북

15일부터 3일 일정

북 당과 정부 초청에 성사

우호조약 65주년 계기 더 밀착

clip20260714123045 0 15일부터 3일 동안 북한을 방문할 예정인 왕후닝 중국 중국인민정치협상회의 주석./런민르바오(人民日報).

왕후닝 중국인민정치협상회의(정협) 주석이 이끄는 중국 당정 대표단이 박태성 북한 내각총리의 방중에 이어 15∼17일 3일 일정으로 북한을 방문한다.양측 관계에 밝은 베이징 외교 소식통들의 14일 전언에 따르면 왕 주석은 북한 노동당 중앙위원회와 정부의 초청에 의해 방북할 예정인 것으로 전해지고 있다. 이에 북한의 조선중앙통신은 "중국 공산당 중앙위원회 정치국 상무위원회 위원이자 중국인민정치협상회의 전국위원회 주석인 왕후닝 동지를 단장으로 하는 중국 당 및 정부 대표단이 15∼17일 우리나라를 공식 친선 방문한다"고 전했다. 중국의 중앙대외연락부 역시 같은 내용을 14일 발표했다.중국 당정 권력 서열 4위인 왕 주석의 방북은 지난 10∼12일 박태성 총리가 북중 우호협력 및 상호원조조약(북중 우호조약) 체결 65주년을 맞아 중국을 공식 방문한 직후에 이뤄지는 것이다. 중국도 북한에 딱 그만큼의 예를 차리는 것으로 볼 수 있다.박 총리가 이끄는 북한 당정 대표단은 조약 체결 65주년 행사 참석을 위해 10일부터 2박3일 일정으로 중국을 방문, 시진핑(習近平) 총서기 겸 국가주석과 리창(李强) 국무원 총리, 자오러지(趙樂際) 전국인민대표대회(전인대·국회) 상무위원장, 차이치(蔡奇) 당 정치국 상무위원회 상무위원 등 중국 당정 권력 서열 1∼3위와 5위에 해당하는 최고위 인사들을 두루 만났다. 중국이 북한에 지극정성을 다했다고 봐야 한다.북한과 중국은 2019년 이후 7년 만에 이뤄진 지난달 9일의 시 주석 방북을 계기로 정상회담과 공동성명을 통해 전략적 소통 강화와 협력 확대 의지를 재확인한 바 있다. 특히 북중 우호조약 65주년을 맞아서는 시 주석과 김정은 국무위원장이 축전을 교환하고 최고위급 대표단을 상호 파견하면서 한층 더 가까워진 관계를 과시하고 있다. 이로 인해 국제사회에서의 북한의 활동 공간이 넓어졌다고 볼 수 있을 듯하다.