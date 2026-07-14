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이혁 주일대사 “한일관계, 국교정상화 뒤 가장 안정적…국민체감 성과내야”

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최영재 도쿄 특파원

승인 : 2026. 07. 14. 17:50

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日주재공관장회의…대사관·9개 총영사관 '원팀 코리아' 협력
경제·문화·지방·청년 교류확대…재난대응·재일동포 지원체계 점검
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7월 14일 일본 도쿄 주일한국대사관에서 '2026년 일본지역 재외공관장회의'가 열리고 있다. /최영재 도쿄 특파원
이혁 주일본대사는 14일 한일관계에 대해 "국교정상화 이후 가장 안정적이고 미래지향적인 발전 국면에 진입했다"고 평가했다. 정상 간 셔틀외교로 조성된 관계 개선 흐름을 경제·문화·관광·지방·청년 교류 등 국민이 체감할 수 있는 실질적인 성과로 이어가야 한다고 강조했다.

이 대사는 이날 도쿄에서 주재한 '2026년 일본지역 재외공관장회의' 모두발언에서 한일관계를 이재명 정부의 국익 중심 실용외교가 성공적으로 구현되고 있는 대표적인 사례로 평가하며 이같이 밝혔다.

회의에는 주일대사관과 일본 내 9개 총영사관장이 참석했다. 참석자들은 새로운 한일관계 60년을 향한 협력 확대와 재외국민 안전, 영사서비스 강화, 재일동포 지원, 공공외교 활성화 방안 등을 논의했다.

이 대사는 올해 상반기 나라와 안동에서 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리 간 셔틀외교가 잇따른 점을 언급했다. 활발한 정상외교를 통해 한일관계의 안정성이 높아졌지만, 정부 간 관계 개선만으로는 충분하지 않다고 지적했다.

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7월 14일 주일한국대사관에서 열린 '2026년 일본지역 재외공관장회의'에서 이혁 주일대사가 모두발언을 하고 있다./최영재 도쿄 특파원
그는 "외교 관계만 좋아서는 안 된다"며 "다양한 분야에서 한일 간 파트너십과 협력, 교류가 왕성하게 이뤄져 국민이 체감할 수 있는 실질적인 성과로 이어져야 한다"고 말했다. 국민주권정부 임기 동안 한일관계가 안정적이고 생산적으로 발전하도록 하는 것이 자신의 목표이자 일본 주재 공관장들의 공동 과제라고 강조했다.

◇정상외교 성과, 지역·민생 협력으로
이 대사는 주일대사관과 총영사관이 '원팀 코리아'라는 인식 아래 경제·문화·관광·지방·청년 교류를 확대해야 한다고 주문했다. 중앙정부 차원의 합의를 각 지역의 산업과 교육, 기업 활동으로 연결해 한국 국민과 기업에 도움이 되는 성과를 만들어야 한다는 취지다.

특히 총영사관은 관할 지역의 특성을 반영한 맞춤형 사업을 발굴하고 지방정부와 기업, 대학, 공공기관 등과 협력망을 넓혀야 한다고 강조했다. 참석자들은 정부가 추진하는 'K-이니셔티브'를 일본 전역으로 확산하기 위해 지역별 산업·문화·교육 여건에 맞는 사업을 발굴하기로 했다. 한국 공공기관과 민간기업의 참여도 확대할 방침이다.

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7월 14일 일본 도쿄 주일한국대사관에서 '2026년 일본지역 재외공관장회의'가 열리고 있다./최영재 도쿄 특파원
대규모 지진과 집중호우 등 일본에서 발생할 수 있는 자연재해에 대비한 재외국민 보호체계도 점검했다. 공관 간 상시 정보공유를 강화하고 위기 발생 시 대사관과 총영사관이 신속하게 공동 대응할 수 있도록 연락·협력체계를 보강하기로 했다.

재일동포사회의 권익 증진과 화합·발전 방안도 주요 의제로 다뤄졌다. 이 대사는 필리핀과 베트남 대사 재임 경험을 언급하며 동포사회가 현지 사회의 신뢰와 존경을 받는 모범적인 외국인 공동체로 발전하는 것이 중요하다고 말했다.

그는 일본 사회가 준법의식과 공동체 윤리를 중시하는 만큼 재일동포들이 일본 사회의 책임 있는 구성원으로 자리 잡을 수 있도록 각 공관이 동포단체와 적극적으로 소통하고 필요한 지원과 조언을 제공해 달라고 당부했다. 참석자들은 차세대 재일동포 육성과 문화 정체성 함양, 동포단체와의 소통 확대를 포함한 지원사업을 추진하기로 했다.

이 대사는 "외교 활동과 영사 활동에서 새 정부의 실용외교 정신이 구현될 수 있도록 최대한 노력하겠다"며 일본 내 모든 공관이 공동 목표 아래 긴밀하게 협력해 달라고 강조했다.
최영재 도쿄 특파원

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