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서초구 ‘2026 여성 JOB FESTA’ 개최…AI 시대 경력 개발 지원

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박세영 기자

승인 : 2026. 07. 14. 16:35

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21일 서초구 대강당과 1층 로비서 진행
밴드 공연·'시대예보' 송영길 작가 특강
서초여성가족플라자 여성 JOB FESTA 포스터1(메인) 최종_07.13
서초여성가족플라자 여성 JOB FESTA 포스터/서초구
서울 서초구가 인공지능(AI) 시대를 맞아 여성들의 새로운 일자리 탐색과 경력 개발을 지원하는 '2026 서초 여성 JOB FESTA'를 개최한다.

구는 오는 21일 오전 10시부터 오후 4시까지 서초구청 대강당과 1층 로비에서 'AI & 여성 : 기술에 경력을 더하다'를 주제로 잡페스타를 연다고 14일 밝혔다.

이번 행사에서는 4인조 혼성 밴드 '오드뮤직'의 식전공연을 시작으로 빅데이터 전문가이자 베스트셀러 '시대예보' 시리즈 저자인 송길영 작가 초청 특강이 진행된다. 송 작가는 '시대예보, 경량문명의 탄생'을 주제로 AI 시대 여성 일자리의 변화와 미래 기회를 조망하고, 변화하는 사회에 필요한 역량과 미래를 준비하기 위한 방향을 제시할 예정이다.

현장에는 AI 기반 미래 유망 직업을 소개하는 '잡 쇼케이스' 부스도 운영된다. AI 디지털 마케터, AI 콘텐츠·숏폼 크리에이터, AI 아트작가 등 다양한 직무를 소개해 참가자들이 미래 직업을 보다 구체적으로 살펴볼 수 있다. 일자리 상담 부스에서는 취업 방향과 경력 설계, 구직 준비에 대한 1:1 상담을 받을 수 있다.

AI 기술 체험 프로그램도 마련된다. AI 이미지 스티커 제작 체험과 AI 건강 분석 체험, AI 타로, AI 로봇 포토그래퍼 등 체험형 콘텐츠를 통해 참가자들이 인공지능 기술을 쉽고 재미있게 경험할 수 있도록 했다.

전성수 구청장은 "이번 잡페스타가 여성들이 인공지능 시대 일자리 변화의 흐름을 이해하고 새로운 일자리와 성장 가능성을 발견하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 여성들이 변화하는 산업환경에 맞는 역량을 갖추고 안정적으로 경제활동에 참여할 수 있도록 맞춤형 지원을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.
박세영 기자

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