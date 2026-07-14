닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경남

함양산양삼, 중국 수출길 활짝… 2억 5000만원 규모 ‘아이키노피’ 등 선적

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260714010005219

글자크기

닫기

함양 오성환 기자

승인 : 2026. 07. 14. 14:49

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

"진병영 함양군수 '공격적 마케팅' 지시… 해외 판로 개척 지원 사격"
"함양군, 수출 전방위 지원… '고환율·고물가' 파고 넘는다"
함양농식품 중국 수출 선적(주)함양산양삼
함양농식품(함양산양삼) 중국 수출 선적을 기념해 진병영 함안군수(왼쪽 열 한번째) 등 관계자들이 수출선적 컨테이너 앞에서 기념촬영을 하고 있다. /함양군
경남 함양군의 대표 특산물인 '함양산양삼' 가공제품이 중국 시장 공략에 본격적으로 나섰다.

함양군은 14일 오전 안의면에 위치한 농업회사법인 ㈜함양산양삼에서 진병영 군수를 비롯한 관계자들이 참석한 가운데, 중국 옌타이(煙台)로 향하는 수출 물품 선적식을 개최했다고 밝혔다.

이번에 수출길에 오른 물량은 40피트(ft) 대형 컨테이너 1대 분량으로, 총 2억5000만원 상당이다. 수출 품목은 ㈜함양산양삼이 자체 기술로 개발한 대표 가공제품인 '아이키노피'와 '글루코케어' 2종이다.

이번 성과는 지난 3월 중국 현지 기업과의 긴밀한 협력이 결실을 본 사례다. 당시 중국의 건강식품·화장품 원료 전문 기업인 '한성산삼생물과기유한공사' 관계자들이 함양을 방문해 생산 시설을 견학하고 진병영 군수와 면담을 진행하는 등 구체적인 협력 방안을 논의한 바 있다.

연 매출 약 2000억원 규모의 대형 기업인 한성산삼생물과기유한공사는 이번 계약을 통해 함양산양삼의 중국 내 판로 확대를 위한 핵심 파트너로서 본격적인 유통망 확보에 나설 예정이다.

현재 함양산양삼 가공제품은 미국, 중국, 베트남 등 세계 시장에서 품질 경쟁력을 입증하며 수출 영토를 넓혀가고 있다. 함양군은 기업들의 해외 진출을 돕기 위해 △글로벌 포장재 지원 △해외 통관 및 인증 등록 지원 △해외 박람회 참가 지원 등 맞춤형 정책을 적극 추진 중이다.

진병영 함양군수는 "고환율·고물가 등 대내외적으로 어려운 여건 속에서도 해외시장 개척을 위해 힘써준 기업 관계자들의 노고에 감사드린다"며 "앞으로도 해외 판촉 행사와 수출상담회 등 공격적인 마케팅을 통해 함양 농식품의 세계적인 브랜드 가치를 높이고 수출 성장세를 이어가겠다"고 밝혔다.
오성환 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

투자 손실로 세상 떠난 개인투자자…생전 남긴 ‘미수는 하지 말라’ 당부 재조명

2차 종합특검, 1차 특검과 엇갈린 국정원 수사…최고위층 기소 여부 주목

SK하이닉스 ADR 9.3% 급락…한국발 AI주 매도, 나스닥 덮쳤다

“60조 캐나다 잠수함은 잊어라”…K-방산 판도 바꿀 ‘1600조 美 마스(MASGA)’ 온다

임금체계 ‘새판’ 짜는 현대차 노사…‘완전 월급제’ 도입 실익은?

고양창릉 대출 공고 정정에도 반발…사전청약자 “디딤돌이 전용 모기지?”

“한말씀 드려도 될까요” 오세훈 발언에…한성숙 “서류로 받겠다”

지금 뜨는 뉴스

수소전기차 ‘2027 넥쏘’, 보조금 받으면 3697만원부터

온천·미식은 덤…석모도 골프장으로 떠나는 여름휴가

포르쉐도 ‘티맵’ 쓴다…한국형 내비게이션 첫 탑재

안전자산이라 믿었는데…금값, 1월 고점서 25% 추락

주 4.5일제 도입하자…이직 75% 줄고 채용 200% 늘었다