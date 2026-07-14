폭염속 뚝방촌 찾은 추미애…“기후위기 취약계층 주거·안전 촘촘히 챙길 것”

LH 도로계획 따른 원주민 내몰림 우려 지적… 이주대책 마련 촉구

‘기후보험’ 기본축으로 정부·지자체 협력해 취약계층 생계 지원 강화

추미애 쪽방촌 0 추미애 경기도지사(오른쪽)가 14일 박승원 광명시장과 함께 광명시 소하동 안양천 제방 인근 뚝방 거주촌을 방문해 주변 환경을 살펴보고 있다. /경기도

기후위기로 폭염이 장기화되는 가운데 경기도가 도내 주거 취약 현장을 찾아 긴급 점검에 나섰다.추미애 경기도지사는 14일 오전 광명시 소하동 안양천 인근의 뚝방 거주촌을 찾아 폭염 및 집중호우 대비 현장 대응 체계를 점검했다. 지난 12일 도내 30개 시·군 전역에 폭염특보가 발효된 가운데, 폭염 취약계층의 냉방 여건을 살피고 안전망을 점검하기 위한 행보다.이날 방문한 소하동 뚝방 거주촌은 노후 주택이 밀집해 기후 재난에 취약한 지역으로, 현재 9세대 13명의 주민이 거주하고 있다. 추 지사는 폭염 속에서 주민 가구를 방문해 애로사항을 청취했다.주민들은 저지대 특성상 발생하는 우기철 배수 문제와 인근 화물 트럭 무단 주차로 인한 소음·먼지 피해 등 생활 불편을 호소했다. 이에 대해 추 지사는 관계 공무원에게 실태 파악과 환경 개선책 마련을 지시했다.특히 이날 현장에서는 한국토지주택공사(LH)가 추진 중인 뚝방촌 관통 도로 건설 계획에 따른 주민 이주 대책이 주요 쟁점으로 다뤄졌다.해당 도로 건설 계획은 도시 기능 효율화를 위해 추진되고 있으나, 정작 그 지역에 거주해 온 취약계층의 이주 대책은 미비하다는 지적을 받아왔다. 이대로 사업이 진행되면 원주민들이 주거지를 잃고 밀려날 우려가 크다.추 지사가 현장에서 "도로가 건설되면 주민들은 당장 오갈 데가 없어진다"며 광명시와의 공조를 강조한 것도 이 때문이다. 공공개발 진행 과정에서 도민의 안정적인 주거 공간 확보와 현실적인 주거권 보호 대책 수립을 우선시하겠다는 취지다.이와 함께 추 지사는 재난 피해가 사회적 계층에 따라 다르게 작용하는 '기후 양극화' 문제 해결에도 집중하겠다는 뜻을 밝혔다.폭염과 집중호우 등 기후 재난은 주거 여건이 열악한 취약계층의 생존을 위협하는 만큼, 경기도가 도입한 '경기 기후보험'을 사회적 안전판으로 활용하겠다는 구상이다. 나아가 정부 및 기초지자체와 협의해 특별교부세를 활용한 실질적 생계 지원 등 종합적인 지원책을 마련할 방침이다.