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내년부터 ‘고용평등공시제 ’시행…성평등부, 공동기획단 출범

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김보영 기자

승인 : 2026. 07. 14. 17:13

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기업 자율적 성별 임금격차 개선 지원
공시 시스템 구축·전문기관 설립 등 제도기반 마련
원민경 성평등가족부 장관이 14일(화) 오후 정부서울청사 창성동 별관에서 열린 '고용평등공시제 공동기획단' 현판식에 참석해 제막하고 있다.01
원민경 성평등부장관(죄측 네반째)이 14일 오후정부서울청사에서 열린'고용평등공시제 공동기획단'현판식에 참석해기념촬영 하고있다/김보영기자
정부가 2024년 기준 29%에 달하는 성별 임금격차를 줄이기 위해 고용평등공시제 제도 도입 준비에 본격 착수했다.

성평등가족부와 한국여성정책연구원은 14일 오후 정부서울청사에서 '고용평등공시제 공동기획단' 현판식을 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에 정정옥 청와대 성평등가족비서관과 임영미 고용노동부 고용정책실장, 이병희 한국노동연구원장, 박종필 노사발전재단 사무총장 등이 참석했다.

기획단은 기업과 공공기관의 성별 임금 현황과 고용 실태를 투명하게 공개해 성별 임금 격차를 완화하고 공정한 보상체계를 확산하는 고용평등공시제 기반을 마련하기 위해 만들어졌다. 기획단은 고용평등전문기관이 지정되는 2027년까지 공시제 도입 준비와 적극적 고용개선조치 업무 이관, 전문기관 설치 준비, 제도 내실화를 위한 중장기 로드맵 마련 등을 추진할 계획이다.

한편 정부는 2024년 기준 29%에 달하는 성별 임금격차를 줄이기 위해 고용평등공시제 도입을 국정과제로 추진하고 있다. 이를 위해 정부는 기업과 공공기관의 성별 고용·임금 현황을 공개하는 내용을 담은 양성평등기본법 개정안은 현재 국회에 계류 중이다.

이에 성평등부는 법 개정과 함께 공시시스템 구축, 전문기관 운영 기반 조성, 기업 대상 제도 안내·홍보 등 제도 인프라를 마련해 기업이 자발적으로 성별 격차를 개선할 수 있도록 자가진단 도구와 전문 컨설팅, 인센티브 지원방안도 함께 마련할 예정이다.

원민경 성평등부 장관은 "고용평등공시제 도입은 성별 고용·임금 현황을 투명하게 공개함으로써 기업 스스로의 개선을 유도하기 위한 제도적 첫걸음"이라며 "기획단을 중심으로 시스템 구축, 법령 마련, 전문기관 지정 등 제반 준비를 차질 없이 추진해 2027년 제도가 도입·안착될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
김보영 기자

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