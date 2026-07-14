이란 외무 “트럼프 20% 보호비 옳지만 높아…우리는 공정하게 책정”

美 '보호비' 주장에 호르무즈 통행료 징수 정당화

아바스 아라그치 엑스 0 아바스 아라그치 이란 외무장관이 14일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글./엑스 캡쳐

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협을 지나는 선박에 대해 화물 가치의 20%에 해당하는 수수료를 '보호 비용' 명목으로 부과하겠다고 밝히자, 이란이 이를 빌미 삼아 자국의 통행료 징수 방침 정당화에 나섰다.아바스 아라그치 이란 외무장관은 14일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "미국 대통령의 발언은 옳다. 호르무즈 해협을 통과하는 상선에 안전한 항행을 보장한다면 누구든 그 서비스에 대한 보상을 받아야 한다"고 주장했다.그는 이어 "이란은 언제나 이 해협의 수호자였으며 앞으로도 그럴 것"이라면서도 "20%는 지나치게 높다. 우리는 공정하게 책정할 것"이라고 덧붙였다.이란은 세계 원유 수송의 20%가 오가는 호르무즈 해협을 실질적으로 장악하고 있다. 아라그치 장관의 이번 발언은 미국의 보호 비용 요구를 역으로 활용해 자국의 징수 의지를 드러내는 동시에 상대적으로 낮은 통행료를 내세워 우회적으로 비판한 것으로 풀이된다.트럼프 대통령은 지난 13일 트루스소셜을 통해 "미군이 호르무즈 해협을 지나는 민간 선박의 안전을 보장하는 대가로 화물 가치의 20%를 받겠다"고 밝힌 바 있다.이에 대해 국제 해사 전문가들은 호르무즈 해협이 국제법상 자유 항행권이 보장되는 구역이며 강제적 통행료 부과는 법적 근거가 없다고 지적했다.