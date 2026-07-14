靑 “李대통령 분당 아파트, 하루 이틀 안에 계약 체결”

발언하는 이재명 대통령<YONHAP NO-2778> 0 이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 지난 2월 매물로 내놓은 경기 성남시 분당구 아파트 매각 절차가 마무리 단계에 들어갔다. 계약이 체결되면 이 대통령은 무주택자가 된다.청와대는 14일 이 대통령과 김혜경 여사가 보유한 분당 아파트 매각 절차와 관련해 "하루 이틀 안에 계약이 체결될 것"이라고 밝혔다.앞서 이 대통령은 지난 2월 부동산 시장 정상화 의지를 보이겠다며 김 여사와 공동명의로 보유한 유일 주택인 분당 아파트를 매물로 내놨다. 매도 희망가는 29억 원이었다. 당시 시세보다 약 10% 낮은 가격이었다.이 대통령은 당시 사회관계망서비스(SNS)를 통해 해당 주택에 대한 애착도 직접 설명했다. 이 대통령은 "내가 이 집을 산 게 1998년이고, 셋방살이를 전전하다 IMF 때 평생 처음이자 마지막으로 산 집"이라며 "아이들 키워내며 젊은 시절을 보낸 집이라 돈보다도 몇 배나 애착 있는 집"이라고 밝혔다.다만 매각 이유는 경제적 이익이 아니라고 했다. 이 대통령은 "돈 때문에 산 것도 아닌 것처럼 돈 때문에 판 것도 아니다"라며 "경제적으로 따지면 이익도 있을 것 같고, 부동산 정책 총책임자로서 집 문제를 가지고 정치적 공격거리를 만들어 주는 것보다 만인의 모범이 돼야 할 공직자로서의 책임을 다하자 싶어 판 것뿐"이라고 했다.이 대통령은 이날 국무회의에서도 분당 아파트 매각 사실을 직접 언급했다. 이 대통령은 '초고가 주택 기준'을 토론하는 과정에서 "나는 이제 집이 없다"고 말했다.