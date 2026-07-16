[카드뉴스] 7월에 안 가면 1년 기다려야 하는 국내 여행지6

[카드뉴스] "7월 지나면 끝! 지금 가야 해요!"

7월에 안 가면 1년 기다려야 하는 국내 여행지 TOP6

지금이 가장 아름다운 국내 여름 명소만 모았습니다.

제주 수국 명소

추천 시기 : 6월 말~7월 중순

7월 초까지 형형색색 수국이 가장 아름답게 피는 시기

※추천 : 카멜리아힐, 휴애리, 혼인지

보령 머드축제

추천 시기 : 7월 말

세계적으로 유명한 대한민국 대표 여름 축제.

※ 즐길거리: 머드 체험, 공연, 해변, 불꽃놀이

평창 육백마지기

추천 시기 : 7월

한여름에도 시원한 바람을 느낄 수 있는 고원 명소.

※ 포인트 : 초록 초원, 풍력발전기, 시원한 고원

부여 궁남지 연꽃

추천 시기 : 7월

7월이면 거대한 연꽃 군락이 장관을 이루는 국내 대표 연꽃 명소.

※ 볼거리 : 연꽃, 궁남지 산책, 야간 경관

울릉도

추천 시기 : 7월

여름에 가장 아름다운 바다 풍경을 만날 수 있는 섬.

※ 추천 : 에메랄드 바다, 독특한 절벽 풍경, 맑은 날씨, 먹거리

정남진 장흥 물축제

추천 시기 : 7월 말~8월 초

무더위를 가장 시원하게 날려주는 여름 대표 축제

※ 즐길거리: 물놀이, 공연, 야간 행사

이번 여름, 어디로 떠날까요?

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