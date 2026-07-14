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정치 국회·정당

“증세 위한 여론전”… 비판수위 높이는 野

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김채연 기자

승인 : 2026. 07. 14. 17:24

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정부 '부동산 토론회' 겨냥 파상공세
국민의힘 김승수 원내운영수석부대표가 14일 국회에서 열린 원내대책회의에 참석해 발언하고 있다. /연합뉴스
이재명 정부가 부동산 정책 방향을 둘러싼 공개 논의에 착수하자 국민의힘을 비롯한 야권이 일제히 파상공세에 나섰다. 야권은 집값과 전월세 시장 불안이 이어지는 상황에서 "세금 폭탄을 정당화하기 위한 여론전"이라며 비판 수위를 끌어올리고 있다.

14일 정치권에 따르면 정부는 이날 국토교통부를 시작으로 금융위원회와 재정경제부가 주관하는 릴레이 부동산 토론회에 들어갔다. 이에 야권은 이번 토론회가 사실상 세제 개편을 위한 명분 쌓기라고 보고 있다.

특히 이 대통령이 토론회에 앞서 보유세 적정 수준과 다주택자 차등 과세, 초고가 주택 기준 등 주요 의제를 직접 제시한 데 이어 이날 국무회의에서도 초고가 1주택의 보유 부담 강화 필요성을 언급한 것을 두고, 이미 정책 방향을 정해 놓고 형식적인 공론화 절차를 밟는 것 아니냐는 지적을 내놓고 있다.

김승수 국민의힘 원내운영수석부대표는 이날 원내대책회의에서 "지난 1년간 정부의 부동산 정책은 실패만 거듭한 최악의 정책"이라며 "취임 초에는 세금으로 집값을 잡지 않겠다고 하더니 세제 개편과 고강도 대출 규제로 2030세대의 내 집 마련 꿈을 포기하게 만들었다"고 비판했다.

국민의힘은 향후 토론회에서 정부가 보유세 강화와 다주택자 차등 과세가 구체화할 경우 이를 '증세 드라이브'로 규정하고 공세를 이어갈 것으로 보인다.
김채연 기자

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