닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 국회·정당

민주 ‘선호투표제’ 도입… ‘친청’ 이성윤 사퇴

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260715010005387

글자크기

닫기

심준보 기자

승인 : 2026. 07. 14. 17:29

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

8·17 전대 적용 당규 개정안 의결
더불어민주당 친청계 이성윤 최고위원이 14일 국회에서 열린 비공개 최고위원회의 도중 나와 "최고위원직 사퇴"를 발표하고 있다. /연합뉴스
더불어민주당이 14일 8·17 전당대회 당대표 선거에 '선호투표제'를 적용할 수 있도록 하는 당규 개정안을 의결했다. 열흘 넘게 이어진 '룰의 전쟁'은 일단락되는 수순이지만, 당권 주자들은 이날도 라디오와 유튜브를 넘나들며 날 선 공방을 이어갔다.

민주당은 이날 오전 비공개 최고위원회의를 열고 결선투표 방식으로 기존 결선투표뿐 아니라 선호투표도 실시할 수 있도록 명문화하는 당규 개정안을 처리했다. 강준현 수석대변인은 회의 직후 "별도의 표결 없이 의견을 물은 뒤 구두 동의 방식으로 처리했다"며 "지도부 선출 관련 규정을 둘러싼 논란을 최소화하기 위해 당규를 개정했다"고 밝혔다.

다만 친청(정청래)계인 이성윤 최고위원은 구두 동의 절차가 진행되기 전 회의장을 나가며 최고위원직 사퇴 의사를 밝혔다. 이 최고위원은 기자들과 만나 "당헌·당규에 어긋나는 절차를 밀어붙이는 데 이의를 제기했고 수도 없이 반대했다"며 "이 상태에서는 최고위원직을 더 이상 수행하기 어렵다"고 말했다.

이에 대해 강 수석대변인은 "의결정족수는 충족됐고, 양해를 구한 뒤 회의장을 나간 것"이라고 설명했다. 문정복·박지원·박규환 최고위원은 "선당후사의 정신으로 다수의 권리를 포기하고 소수의 뜻을 받아들이기로 했다"며 유감을 표하면서도 개정안을 수용했다. 민주당 당대표 후보 등록은 오는 16~17일 진행된다.

정청래 전 대표는 페이스북에 "당의 결정을 쿨하게 수용하겠다"며 "할 말은 많지만 하지 않겠다"고 밝혔다. 정 전 대표는 앞서 이날 오전 유튜브 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'에 출연해 "전당대회준비위원회가 선호투표제를 결정할 당시 당헌·당규상 근거를 제시하지 못했다"며 "이 상태로 전당대회를 치르면 원인무효 소송이 인용될 가능성이 크다"고 주장했다.

반면 송영길 의원은 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 정 전 대표가 전날 출마 선언에서 이재명 대통령과의 의리를 강조한 데 대해 "상대방이 좋아하지도, 동의하지도 않는데 혼자 이재명을 여러 번 외친다고 명청 대전이 사라지느냐"며 "그걸 스토커라고 한다"고 직격했다.

김민석 전 국무총리는 유튜브 'JTBC 장르만 여의도'에서 선호투표제와 관련해 "선거는 결국 될 사람이 되고 안 될 사람이 안 된다"며 "룰 때문에 결과가 크게 바뀌지는 않는다"고 말했다.
심준보 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

투자 손실로 세상 떠난 개인투자자…생전 남긴 ‘미수는 하지 말라’ 당부 재조명

[단독] “그놈 아닌가”…칠곡서의 의심이 밝혀낸 장윤기 추가 범행

SK하이닉스 ADR 9.3% 급락…한국발 AI주 매도, 나스닥 덮쳤다

“한말씀 드려도 될까요” 오세훈 발언에…한성숙 “서류로 받겠다”

“60조 캐나다 잠수함은 잊어라”…K-방산 판도 바꿀 ‘1600조 美 마스(MASGA)’ 온다

고양창릉 대출 공고 정정에도 반발…사전청약자 “디딤돌이 전용 모기지?”

증시 랠리에 노후 자금까지 끌어썼다…연금저축보험 해지 62% ↑

지금 뜨는 뉴스

“경복궁·북악산 한눈에”…세종문화회관 옥상 열린다

수소전기차 ‘2027 넥쏘’, 보조금 받으면 3697만원부터

온천·미식은 덤…석모도 골프장으로 떠나는 여름휴가

포르쉐도 ‘티맵’ 쓴다…한국형 내비게이션 첫 탑재

안전자산이라 믿었는데…금값, 1월 고점서 25% 추락