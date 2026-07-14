닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

경제 정책

“반도체 주도 3% 성장”… 수출 4강 겨눈다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260715010005396

글자크기

닫기

세종 이지훈 기자

승인 : 2026. 07. 14. 17:35

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

하반기 경제성장 '3·4·5 비전' 발표
올해 국민소득 5만 달러 달성 목표
중동 악재, 물가상승률은 2.6%로 ↑
구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 14일 정부서울청사에서 하반기 경제성장전략 관련 관계부처 합동브리핑을 하고 있다. /연합
정부가 올해 한국 경제성장률이 3%에 달할 것으로 전망했다. 반도체 슈퍼사이클에 따른 수출 호조를 바탕으로 경제 회복세가 예상보다 강해질 것으로 판단한 것이다.

재정경제부는 14일 발표한 '2026년 하반기 경제성장전략'에서 올해 한국의 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 전년보다 3.0% 상승할 것으로 내다봤다. 이는 기존 전망(2.0%)보다 1.0%포인트(p) 상향 조정된 수준이다. 정부의 이번 전망은 경제협력개발기구(OECD)와 국제통화기금(IMF), 한국은행, 아시아개발은행(ADB)의 전망치인 2.6%를 크게 웃돌았다. 정부 예측대로라면 올해 한국 경제는 2021년(4.7%) 이후 5년 만에 가장 큰 폭으로 성장한다. 내년 성장률은 수출 호조가 내수로 확산하면서 2.2%를 기록할 것으로 예상했다.

올해 성장세는 반도체가 이끌 것으로 분석됐다. 정부는 하반기 반도체 호황이 이어지고 전쟁 영향도 완화되면서 성장 흐름이 강화될 것으로 봤다.

특히 수출가격 상승에 따른 교역조건 개선으로 물가지수인 GDP 디플레이터를 고려한 경상성장률은 12.3%까지 높아질 것으로 예상했다. 이는 1996년(12.3%) 이후 30년 만에 최고 수준이다.

올해 소비자물가 상승률은 종전보다 0.5%p 높인 2.6%로 예측했다. 중동 전쟁에 따른 국제 유가 불안과 원화 약세에 따른 원·달러 환율 상승이 물가 상승 압력을 키운 영향으로 풀이된다. 다만 내년 물가 상승률은 2.2%로 낮아질 것으로 예상했다.

정부는 반도체 호황을 한국 경제의 구조적 성장 동력으로 이어간다는 구상이다. 이를 위해 '대체불가 대한민국으로 가는 경제 대도약 원년 완성'을 성장전략 비전으로 내세우고, 잠재성장률 3%, 세계 수출 4강, 1인당 국민소득 5만 달러 달성(3·4·5 비전)을 정책목표로 제시했다.
이지훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

투자 손실로 세상 떠난 개인투자자…생전 남긴 ‘미수는 하지 말라’ 당부 재조명

[단독] “그놈 아닌가”…칠곡서의 의심이 밝혀낸 장윤기 추가 범행

SK하이닉스 ADR 9.3% 급락…한국발 AI주 매도, 나스닥 덮쳤다

“한말씀 드려도 될까요” 오세훈 발언에…한성숙 “서류로 받겠다”

“60조 캐나다 잠수함은 잊어라”…K-방산 판도 바꿀 ‘1600조 美 마스(MASGA)’ 온다

고양창릉 대출 공고 정정에도 반발…사전청약자 “디딤돌이 전용 모기지?”

증시 랠리에 노후 자금까지 끌어썼다…연금저축보험 해지 62% ↑

지금 뜨는 뉴스

“경복궁·북악산 한눈에”…세종문화회관 옥상 열린다

수소전기차 ‘2027 넥쏘’, 보조금 받으면 3697만원부터

온천·미식은 덤…석모도 골프장으로 떠나는 여름휴가

포르쉐도 ‘티맵’ 쓴다…한국형 내비게이션 첫 탑재

안전자산이라 믿었는데…금값, 1월 고점서 25% 추락