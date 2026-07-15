“시민과 함께 대도약한다”…김포시, 민선9기 시정목표 공식 디자인 확정

15일 김포시에 따르면 이번 디자인 확정은 시정철학을 시각적으로 구현해 시민들이 일상에서 쉽게 공감할 수 있도록 돕기 위해 추진됐다.
앞서 시는 지난달 민선9기 김포시장직 인수위원회 전체회의를 통해 시정목표와 시정방향을 확정했으며, 이달 1일 출범과 동시에 열린 취임식에서 새로운 시정비전을 시민들에게 공식 선포한 바 있다.
민선9기 시정목표인 '시민과 함께 김포 大도약'은 시민과의 긴밀한 소통과 참여를 바탕으로 시민이 체감하는 실질적인 변화를 이끌어내겠다는 의지를 담았다. 이를 통해 교통, 교육, 경제, 문화, 복지 등 도시 전 분야의 혁신을 이루고, 시민의 자부심과 도시 경쟁력을 높여 새로운 미래로 도약하는 김포를 만들겠다는 구상이다.
시는 시정목표를 구체적으로 실현하기 위해 △막힘없는 교통도약 △꿈을 키우는 교육도약 △활력 넘치는 경제도약 △품격 있는 문화도약 △모두가 따뜻한 복지도약 등 5대 시정방향을 정립했다.
이러한 시정방향은 시민의 기본권인 이동권 보장, 미래를 준비하는 교육환경 조성, 첨단산업 중심의 지역경제 활성화, 다시 찾고 싶은 문화관광도시 조성, 빈틈없는 촘촘한 복지체계 구축을 골자로 하고 있어 시민 삶의 질 향상과 도시 브랜드 강화에 크게 기여할 것으로 기대된다.
시는 이번에 확정된 시정목표 디자인을 공공청사 현판과 각종 안내시설물, 공식 홈페이지 및 SNS, 공공문서, 행사 현수막, 온·오프라인 홍보물 등에 순차적으로 적용할 예정이다.
이기형 시장은 "공식 디자인을 확정한 민선9기 시정목표는 시민과 소통하고 함께 실천하며 새로운 김포를 만들어가겠다는 엄숙한 약속"이라며 "교통과 교육, 경제, 문화, 복지 전 분야에서 시민이 삶의 변화를 직접 체감할 수 있는 효능감 있는 행정을 구현해 김포를 대한민국 성장의 중심도시로 우뚝 세우겠다"고 말했다.