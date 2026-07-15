“시민과 함께 대도약한다”…김포시, 민선9기 시정목표 공식 디자인 확정

‘교통·교육·경제·문화·복지’ 5대 분야 혁신…미래 비전 대내외 확산 본격화

GIMPO CITY VISION SLOGAN_가로 0 김포시 시정 공식 디자인. /김포시

경기 김포시가 민선 9기 시정 목표인 '시민과 함께 김포 대(大)도약'의 공식 디자인을 확정하고, 도시 경쟁력 강화를 위한 미래 비전 전파에 본격적으로 나선다.15일 김포시에 따르면 이번 디자인 확정은 시정철학을 시각적으로 구현해 시민들이 일상에서 쉽게 공감할 수 있도록 돕기 위해 추진됐다.앞서 시는 지난달 민선9기 김포시장직 인수위원회 전체회의를 통해 시정목표와 시정방향을 확정했으며, 이달 1일 출범과 동시에 열린 취임식에서 새로운 시정비전을 시민들에게 공식 선포한 바 있다.민선9기 시정목표인 '시민과 함께 김포 大도약'은 시민과의 긴밀한 소통과 참여를 바탕으로 시민이 체감하는 실질적인 변화를 이끌어내겠다는 의지를 담았다. 이를 통해 교통, 교육, 경제, 문화, 복지 등 도시 전 분야의 혁신을 이루고, 시민의 자부심과 도시 경쟁력을 높여 새로운 미래로 도약하는 김포를 만들겠다는 구상이다.시는 시정목표를 구체적으로 실현하기 위해 △막힘없는 교통도약 △꿈을 키우는 교육도약 △활력 넘치는 경제도약 △품격 있는 문화도약 △모두가 따뜻한 복지도약 등 5대 시정방향을 정립했다.이러한 시정방향은 시민의 기본권인 이동권 보장, 미래를 준비하는 교육환경 조성, 첨단산업 중심의 지역경제 활성화, 다시 찾고 싶은 문화관광도시 조성, 빈틈없는 촘촘한 복지체계 구축을 골자로 하고 있어 시민 삶의 질 향상과 도시 브랜드 강화에 크게 기여할 것으로 기대된다.시는 이번에 확정된 시정목표 디자인을 공공청사 현판과 각종 안내시설물, 공식 홈페이지 및 SNS, 공공문서, 행사 현수막, 온·오프라인 홍보물 등에 순차적으로 적용할 예정이다.이기형 시장은 "공식 디자인을 확정한 민선9기 시정목표는 시민과 소통하고 함께 실천하며 새로운 김포를 만들어가겠다는 엄숙한 약속"이라며 "교통과 교육, 경제, 문화, 복지 전 분야에서 시민이 삶의 변화를 직접 체감할 수 있는 효능감 있는 행정을 구현해 김포를 대한민국 성장의 중심도시로 우뚝 세우겠다"고 말했다.