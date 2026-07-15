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식품진흥원, 기술마켓 인증에 식품 특화 3개 분야 신설…중기 공공판로 확대

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전북 박윤근 기자

승인 : 2026. 07. 15. 09:36

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우수 식품과 원료 보유기업 기술마켓 참여 확대
고령친화우수식품, 기능성 표시식품, 개별인정형 기능성 원료 인포그래픽
식품진흥원의 식품 특화 3개 분야 인포그래픽./식품진흥원
한국식품산업클러스터진흥원(식품진흥원)이 중소 식품기업의 공공시장 진출을 지원하기 위해 중소기업기술마켓 인증 분야에 식품 특화 분야를 새롭게 추가했다.

식품진흥원은 중소기업기술마켓 인증 대상에 △고령친화우수식품 △개별인정형 기능성 원료 △기능성 표시식품 등 식품 특화 3개 분야를 신설하고 관련 기업의 공공판로 확대를 지원한다고 15일 밝혔다.

그동안 기술마켓은 NET·NEP 인증이나 지식재산권 등을 보유한 중소기업을 중심으로 운영되어 왔으나, 식품진흥원은 식품산업의 특성과 기관 전문성을 반영하여 식품 분야까지 신청 자격을 확대했다.

새롭게 추가된 분야는 과학적 근거가 있는 기능성 원료를 사용해 기능성을 표시한 '기능성 표시식품'이다.

이에 따라 우수한 식품과 원료를 보유한 기업의 기술마켓 진입 기회도 넓어졌다. 참여를 희망하는 기업은 중소기업기술마켓 온라인 플랫폼 '기관공모' 메뉴에서 참여기관으로 식품진흥원을 선택한 뒤 관련 서류를 업로드하면 된다. 접수된 신청 건은 식품진흥원이 직접 심의해 기술마켓 등록 여부를 결정할 예정이다.

김덕호 식품진흥원 이사장은 "이번 식품 특화 분야 추가를 통해 우수한 식품과 원료를 보유한 중소기업의 기술마켓 참여 기회를 넓혔다"며, "앞으로도 식품산업의 특성과 식품진흥원의 전문성을 반영한 지원을 지속 확대해 식품기업의 판로 개척과 성장을 적극 지원하겠다"고 말했다.
박윤근 기자

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