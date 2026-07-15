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안전한 교육 이동환경 구축…포천시, 스마트 안심셔틀 ‘포우리’ 7대로 늘린다

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포천 진현탁 기자

승인 : 2026. 07. 15. 11:37

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1-2 포천시, 스마트 안심셔틀 ‘포우리’ 확대 운영… 안전한 교육 이동환경 구축
백영현 포천시장(뒷줄 왼쪽 일곱번째)이 지난 14일 증차 운행되는 스마트 안심셔틀(버스) '포우리' 앞에서 어린이들과 기념사진을 찍고 있다./포천시
경기 포천시가 스마트 안심셔틀(버스) '포우리'를 대폭 확대 운영한다. 안전한 교육 이동환경을 구축한다는 취지에서다.

15일 포천시에 따르면 포우리 운행 대수는 기존 3대에서 7대로 두 배 이상 늘어난다. 이번에 증차 운행되는 지역은 소흘권역 2곳, 영북권역 1곳, 일동권역 1곳 등 총 4곳이다.

이로써 포우리는 포천권역 2대, 소흘권역 2대, 이동권역 1대, 일동권역 1대, 영북권역 1대 등 총 7대가 운행하게 된다.

포우리는 대중교통 접근성이 낮은 지역의 초등학생들이 방과 후 안전하게 이동할 수 있도록 지원하는 사업이다. 현재 포천권역과 이동권역을 중심으로 운행 중이다.

이번에 운행이 확대되는 소흘·영북·일동 지역은 교육시설 간 이동거리가 길고 교통 여건이 열악해 교육 사각지대 해소 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다.

이와 관련 시는 지난 14일 시청 잔디광장에서 포우리의 확대 운영을 기념하는 행사를 열었다. 이날 행사에서는 안전운행을 상징하는 '안심키 전달식'과 노란 풍선 날리기 퍼포먼스가 열렸으며, 관계자와 어린이들이 함께 참여해 의미를 더했다.

시는 이번 확대 운영으로 학생들의 이동 지원뿐 아니라 교육 접근성을 실질적으로 개선하고, '교육 때문에 머무는 도시, 포천' 조성에 한 걸음 더 나아갈 것으로 기대하고 있다.

백영현 시장은 "스마트 안심셔틀 포우리는 아이들의 안전한 이동권 보장과 교육기회 확대를 위한 핵심 정책"이라며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 교육복지 실현에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
진현탁 기자

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