익산시, 폭염 대응 ‘휴일 무더위 쉼터’ 확대 운영…시청·복지관 상시 개방

주말과 공유일은 오후 6시까지 상시 운영

익산시청 전경 0 익산시청 전경

전북 익산시가 폭염으로부터 취약계층을 보호하기 위해 시청과 지역 복지관을 활용한 '휴일 무더위 쉼터' 운영을 확대한다.익산시는 폭염이 해소될 때까지 익산시청과 지역 복지관 5곳을 연계해 주말과 공휴일을 포함한 무더위 쉼터를 상시 운영한다고 15일 밝혔다.이번 조치는 폭염에 취약한 시민들이 언제든 안전하게 더위를 피할 수 있도록 하기 위한 민생 대책으로 마련됐다.무더위 쉼터 운영에 참여하는 시설은 모현동에 위치한 익산시노인종합복지관과 △북부권노인종합복지관(함열읍) △부송종합사회복지관(삼성동) △동산사회복지관(동산동) △익산시장애인종합복지관(인화동) 등 총 5개다.운영 시간은 익산시청사는 지난 13일부터 평일과 휴일 구분 없이 오전 9시부터 오후 9시까지 지하 1층과 1층 로비를 전면 개방하고 있다. 각 복지관은 15일부터 평일에는 밤 9시까지 야간 연장 운영을 실시하며, 주말과 공휴일을 포함한 휴일에도 오전 9시부터 오후 6시까지 쉼터를 정상 가동한다.최정호 익산시장은 "폭염과 같은 기후 재난 상황에서 가장 먼저 고통받는 소외된 이웃이 없도록 행정력을 총동원해 앞으로도 시민의 목소리를 시정 중심에 두고 발로 뛰는 현장 중심의 세심한 적극 행정을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.