오세훈, 민선 9기 첫 화두는 ‘야간경제’…“서울 성장축 바꾸겠다”

첫 간부회의서 '야간경제 활성화 방안' 핵심 의제로 논의

'서울 달빛야장' 대표 야간경제 브랜드로 육성

서울시, 야간경제 활성화'를 위한 정례간부회의15 0 오세훈 서울시장이 15일 서울시청 기획상황실에서 열린 '야간경제 활성화'를 위한 정례간부회의에서 모두발언을 하고 있다./정재훈 기자

서울시, 야간경제 활성화'를 위한 정례간부회의 0 오세훈 서울시장이 15일 서울시청 기획상황실에서 열린 '야간경제 활성화'를 위한 정례간부회의에서 모두발언을 하고 있다. /정재훈 기자

"야간경제 활성화를 통해 말라가는 골목경제를 살리고 심화되는 경제 양극화를 완화해 지역상권에 활력을 불어넣겠다." 오세훈 서울시장이 민선 9기 첫 핵심 성장 전략으로 '야간경제'를 내세우며 '24시간 살아 움직이는 글로벌 도시 서울' 조성에 본격 나섰다.오 시장은 15일 민선 9기 출범 후 첫 정례간부회의를 열고 새로운 성장 전략인 '야간경제 활성화 방안'을 논의했다. '글로벌 톱3 도시 서울'을 실현하기 위해 관광·문화·상권·교통을 연계한 야간경제를 서울의 새로운 성장동력으로 만들겠다는 전략이다.오 시장은 모두발언을 통해 "서울 경제의 근간을 이루는 소상공인·영세사업자들의 기반인 골목상권에 찬 바람이 불고 있다. 쇠락하는 골목경제를 어떻게 살리느냐가 서울의 경제를 살리고 양극화된 경제를 살리는 관건"이라며 "일부 상권이라도 밤에 활성화를 시켜 소비가 촉진되도록 분위기를 만들고, 야간경제를 살려낼 방법을 모색하겠다"고 밝혔다.이어 "올 연말이면 2000만 관광객 시대 열릴 것"이라며 "관광 패턴이 단체 관광에서 개별 관광으로 바뀌고 있기 때문에, 야간경제를 활성화하고 25개 자치구에 관광객들이 고루고루 방문할 수 있는 장소를 만들면 골목상권 활성화에 기여할 수 있을 것"이라고 말했다. 그러면서 "모든 부서가 함께 고민해야 정책 효과가 배가 될 수 있다는 생각으로 힘을 모았으면 좋겠다"며 "앞으로 6개월 정도 (야간경제 활성화를) 집중적으로 챙길 테니, 당분간 제1의 관심사로 두고 정책 제안을 해주길 바란다"고 당부했다.이를 위해 시는 야간경제 활성화를 전담하는 '야간경제총괄특보'를 신설하고, 기획조정실·경제실·문화본부·교통실·홍보기획관·관광체육국·민생노동국 핵심 7개 실·본부·국이 참여하는 합동 TF(태스크포스)를 가동한다. 경제실 내에는 이달 중 야간경제 정책을 상시 관리할 전담팀을 신설해 정책 추진 체계를 강화한다.다음 달에는 소상공인과 상인회·전문가 등이 참여하는 민·관 합동 거버넌스(참여형 국정운영)를 구성해 지역별 특성을 반영한 야간경제 활성화 방안과 주민 갈등 조정·상생 방안 등을 논의한다. 아울러 서울 곳곳에 흩어진 야간 인프라와 콘텐츠를 하나로 묶는 '야간경제 통합 브랜드'도 개발한다.도심 주요 야간 랜드마크를 중심으로 '야간경제 상생특구' 지정도 추진한다. 특구에는 야간 영업 인센티브와 공개공지·옥외 영업시간 연장 등 규제 완화, 심야 대중교통 확대 등을 패키지로 지원하고, 관련 조례 제정도 추진한다.아울러 젊은 세대를 중심으로 확산되고 있는 '야장' 문화를 지역 야간경제의 핵심 콘텐츠로 육성하기 위해 '서울 달빛야장'을 서울 대표 야간경제 브랜드로 육성한다. 다만 소음과 쓰레기, 보행 불편 등으로 상인·주민 간 갈등도 적지 않았던 만큼, 합법적인 도로점용과 옥외영업이 가능하도록 자치구 조례 개정을 지원한다. 보도 폭·영업시간·위생수칙 등을 담은 표준 가이드라인도 마련할 계획이다. 서울 달빛야장은 올해 5곳을 시범 운영한 뒤, 2028년까지 25곳으로 확대할 계획이다.오 시장은 "문화·관광·교통·경제 등 모든 부서가 칸막이를 넘어 실효성 있는 정책을 함께 만들어 달라"며 "야간경제 활성화 정책을 시민의 삶을 바꾸고 서울의 경쟁력을 높이는 대표 정책으로 반드시 안착시키겠다"고 말했다.